Meteo Weekend delle Palme: caldo africano e punte di 30°C, ma da domenica tornano piogge e sabbia dal Sahara

Un anticiclone africano si sta espandendo su gran parte dell’Europa centro-meridionale, raggiungendo anche la Danimarca e investendo tutta l’Italia con una massa d’aria calda e secca. Nelle prossime 48 ore, il cosiddetto Cammello porterà una fase soleggiata e anomala per aprile, con temperature in forte aumento: in Sardegna si potranno toccare i 30°C, mentre su buona parte della Penisola si registreranno valori compresi tra 22 e 25°C, con picchi di 27°C al Sud.

A Milano, la giornata più calda sarà sabato con punte di 22°C, ma in Pianura Padana e nei fondovalle alpini si toccheranno i 25°C. A Roma sono previsti 22-23°C, mentre in Sardegna i 30°C saranno diffusi. Le temperature si manterranno 5-6°C sopra la media e localmente anche di 10°C in più sull’isola maggiore. Previsto anche l’arrivo della sabbia desertica in sospensione, che renderà i cieli giallognoli a tratti.

Il bel tempo insisterà fino a sabato 12 aprile, poi da domenica 13 inizierà un peggioramento al Nord-Ovest e in Toscana, con nubi e piogge localmente intense, soprattutto in Liguria e Piemonte. La Settimana Santa sarà instabile: lunedì piogge su Centro-Nord, martedì e mercoledì maltempo su tutto il Paese, giovedì possibile ciclone con piogge e venti forti. Da venerdì si intravede un possibile miglioramento, ma le previsioni restano da confermare.

Previsioni giorno per giorno:

Venerdì 11 aprile Nord: sole prevalente e clima miteCentro: soleggiato e miteSud: bel tempo

Sabato 12 aprile Nord: soleggiato e miteCentro: tempo stabileSud: caldo anomalo

Domenica 13 aprileNord: peggioramento su Nord-Ovest con pioggeCentro: nubi e piogge in ToscanaSud: ancora caldo e soleggiato

Prossima settimana: prevalenza di piogge su gran parte d’Italia.

