Meteo, Pasqua e Pasquetta a rischio pioggia: piogge e temporali su molte regioni italiane

Settimana di Pasqua segnata da pioggia e maltempo diffuso su diverse aree italiane. Le previsioni indicano un peggioramento già dalla domenica delle Palme (13 aprile), con l’arrivo di un fronte freddo polare dal Nord Atlantico che porterà piogge persistenti fino alla mattina di lunedì 14 aprile. Le regioni più coinvolte saranno Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana, con possibili allagamenti e frane nelle aree montane e collinari.

Nei giorni successivi, secondo iLMeteo.it, sono attesi nuovi fronti instabili che daranno origine a un ciclone sui mari italiani. Martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 aprile le precipitazioni interesseranno in modo marcato il Centro-Nord e la Campania, con piogge intense e possibili temporali. Le giornate saranno instabili, con alternanza di sole e improvvisi acquazzoni.

Non esclusi nubifragi e grandinate per via del contrasto tra masse d’aria fredde e calde sul territorio italiano. Tra venerdì 18 e sabato 19 aprile è prevista una temporanea pausa con tempo più asciutto e soleggiato, ma le condizioni meteo potrebbero peggiorare di nuovo. Pasqua e Pasquetta rischiano di essere disturbate da nuovi temporali su diverse zone del Paese.

Previsioni Meteo aprile: in arrivo correnti fredde russe, temperature ancora sotto la media - Prosegue una fase meteo insolitamente fredda per aprile, con temperature massime inferiori anche di 4-5°C rispetto alle medie stagionali e locali gelate notturne in pianura. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo di iLMeteo.it, la situazione non è anomala: negli anni '80 e '90 erano comuni le gelate anche ad aprile, mentre le ondate precoci di caldo africano sono frutto del Riscaldamento Globale.

Meteo, temperature in rialzo sull'Italia: in arrivo sole e clima più mite grazie all'anticiclone - L'ondata di freddo artico che ha investito l'Italia da Nord a Sud sta per concludersi. Già da mercoledì 9 aprile è previsto un rapido esaurimento dell’aria fredda, mentre l’anticiclone sub-tropicale si sta rafforzando e porterà condizioni meteo più stabili.

Meteo, crollo termico in arrivo: torna l'inverno sull'Italia con piogge e freddo polare - Dopo giornate primaverili con massime fino a 25°C, l’Italia si prepara a un deciso ritorno dell’inverno, con un calo delle temperature fino a 10°C su tutto il territorio nazionale. A causare il brusco cambiamento sarà un nocciolo di aria fredda in arrivo dalla Russia, attualmente sul Mar Bianco tra Finlandia e Russia, che scivolerà verso sud nei prossimi giorni, spingendosi fino ai Balcani e alla nostra Penisola.