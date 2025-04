Meteo, maltempo in arrivo sull’Italia: cinque giorni di pioggia e temporali da domenica

Piogge e temporali in arrivo sull’Italia dopo giornate soleggiate e temperature quasi estive. Da domenica 13 aprile è previsto un cambiamento netto del quadro meteo, con il ritorno del maltempo che potrebbe durare almeno cinque giorni. Le prime regioni interessate saranno Nord-Ovest e Toscana, seguite dal resto del Centro, con precipitazioni anche intense.

Secondo Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, oggi sabato 12 aprile il clima si presenta stabile e molto mite, con temperature fino a 28°C, mari calmi e venti deboli. Il sole, solo a tratti disturbato da velature giallognole e sabbia sahariana, offre un assaggio anticipato dell’estate, tanto che è consigliato l’uso di protezione solare alta.

Il quadro cambierà dalla serata di sabato, con l'arrivo di rovesci e fenomeni temporaleschi, soprattutto al Nord-Ovest e sulla Toscana. La Domenica delle Palme sarà segnata da un graduale peggioramento, con precipitazioni localmente forti. Questo sarà solo l’inizio di una fase instabile: fino a giovedì sono attese piogge diffuse su gran parte del Nord, la Toscana e le aree tirreniche centrali, con accumuli previsti fino a 250 mm, pari alla media dell’intera primavera.

Sabato 12: al Nord cielo nuvoloso e clima mite, al Centro tempo stabile, al Sud sole e caldo fuori stagione.

Domenica 13: peggiora al Nord con piogge in estensione da ovest verso est, piogge anche in Toscana, ancora soleggiato al Sud.

Lunedì 14: maltempo diffuso al Nord, piogge anche al Centro, sparse ma più deboli al Sud.

