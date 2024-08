Rai - Roberto Sergio amministratore delegato e presidente dell'azienda

Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, da oggi assume le funzioni anche di presidente.

Lo comunica la Rai in una nota

Politica - Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, da oggi assume le funzioni anche di presidente. Lo comunica la Rai in una nota. "L'Amministratore Delegato, Roberto Sergio, in qualità di Consigliere più anziano di età, ai sensi dell'art. 22.3 dello Statuto sociale, assume da oggi le funzioni anche di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Contestualmente Roberto Sergio rimette il mandato di Direttore ad interim della Direzione Radiofonia, incarico che verrà assunto, sempre ad interim, da Flavio Mucciante". "Per quanto riguarda la supervisione delle attività di controllo interno, tale competenza rimarrà in capo al Consiglio di Amministrazione, a cui riporterà a livello organizzativo la Direzione Internal Audit", conclude la nota di viale Mazzini. Il Consiglio di Amministrazione della Rai, riunitosi il 30 luglio a Roma sotto la presidenza di Marinella Soldi alla presenza dell'ad Sergio, aveva preso atto delle dimissioni rassegnate dalla presidente a far data dal 10 agosto 2024.