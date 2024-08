GTA Online: cattura ricercati

Questa settimana dispensa giustizia con la nuovaagenzia di cauzioni Bottom Dollar: cattura tre ricercati di alto profilo per ottenere 100.000 GTA$ extra e cattura cinque ricercati standard per ottenere altri 100.000 GTA$ (entrambi i bonus ti saranno accreditati entro 72 ore dal completamento).

Catturando otto ricercati in totale completerai la sfida settimanale e otterrai altri 100.000 GTA$, che saranno accreditati immediatamente.

Sempre questa settimana, sguinzagliando il personale della tua agenzia di cauzioni alla ricerca di fuggitivi otterraiGTA$ doppi. Assumi nuovi paladini della legge per la tua agenzia acquistando gli agenti aggiuntivi dal sito della Maze Bank Foreclosures e vai a trovarli alle loro scrivanie per attivarli.

GTA$ e RP doppi in Fotografia naturalistica

Gli amanti della natura che giocano su PlayStation 5 e Xbox Series X|S possono fare un salto al cartellone dell'ufficio turistico di LS al Chiliad Mountain State Wilderness per sapere quali animali vanno catalogati nelle sfide giornaliere di Fotografia naturalistica e ottenere GTA$ e RP doppi.

GTA$ e RP doppi in Salti di rigore di gruppo

Solcare il cielo verso un lontano bersaglio è solo metà della sfida inSalti di rigore di gruppo: abbattersi sull'altra squadra è l'unica strada verso la vittoria. Prendi parte a questa peculiare forma di distruzione automobilistica controllata per ottenerericompense doppie fino al 14 agosto.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Oltre che per le sue discutibili attività sotto banco, l'Autosalone Premium Deluxe Motorsport di Simeon Yetarian si distingue per avere in esposizione alcune tra le più ambite vetture di tutta San Andreas, comprese quelle della selezione di questa settimana:

Annis Savestra (sportiva classica)

Declasse Lifeguard (veicolo d'emergenza)

Vulcar Nebula Turbo (sportiva classica)

Western Cliffhanger (motocicletta)

BF Bifta (fuoristrada)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

La vetrina dell'Autosalone Luxury Autos di Rockford Hills rappresenta un contesto perfetto per ilDeclasse Yosemite 1500 (fuoristrada) e la Annis Euros X32 (coupé) in attesa di essere acquistati e guidati gloriosamente verso il tramonto.

Il veicolo di prova premium di Hao di questa settimana è una versione modificata dellaDeclasse Vigero ZX (muscle car), una presenza fissa della scena competitiva cittadina.

Vinci la serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi per ricevere laVapid Dominator GTX (muscle car). Fai un salto nell'area di prova dell'Autoraduno di LS per testare in prima persona le prestazioni dei seguenti veicoli:

Annis S80RR (supercar, -30%)

Ocelot XA-21 (supercar, -30%)

Dewbauchee Massacro (auto da corsa) (sportiva)

Gioca alla ruota fortunata del Casinò e Resort Diamond per avere la possibilità di andartene via al volante del primo premio di questa settimana: laDeclasse Drift Yosemite (muscle car), un pickup con sogni di gloria clandestina.

SCONTI

Questa settimana Warstock Cache & Carry offre il 30% di sconto sull'auto della polizia Vapid Stanier LE Cruiser. Sblocca la possibilità di acquistare la versione ufficiosa di questa vettura dell'LSPD nata per gli inseguimenti, completando il sopralluogo della stazione di polizia durante Il Furto ai gangster e sbloccane il prezzo speciale trovando una prova in una scena del crimine.

Vapid Stanier LE Cruiser (veicolo d'emergenza) - 30% di sconto

Annis S80RR (supercar) - 30% di sconto

Ocelot XA-21 (supercar) - 30% di sconto

Buckingham Alpha-Z1 (aereo) - 30% di sconto

Übermacht Rebla GTS (SUV) - 30% di sconto

Albany Brigham (muscle car) - 30% di sconto

Bravado Youga Classic 4x4 (furgone) - 30% di sconto

Declasse Granger 3600LX (SUV) - 30% di sconto

Karin Futo GTX (sportiva) - 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Pistola lanciarazzi | Fucile avanzato (40% di sconto) | Pistola da tiratore | Mitra | Machete | Mine di prossimità | Tubi bomba | Granate | Giubbotto antiproiettile