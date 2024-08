NUOVI RAID TERACRISTAL E COMPARSE MASSICCE IN POKÉMON SCARLATTO E POKÉMON VIOLETTO CON L'AVVICINARSI DEI CAMPIONATI MONDIALI POKÉMON 2024

È arrivato il momento di celebrare i Pokémon protagonisti dell'immagine dedicata ai Campionati Mondiali Pokémon 2024 con Raid Teracristal speciali e comparse massicce uniche! Da venerdì 9 agosto alle 00:00 (UTC) fino a giovedì 22 agosto 2024 alle 23:59 (UTC), Gimmighoul Forma Scrigno sarà disponibile nei Raid Teracristal di livello 1? fino a 5?, mentre Riolu, Comfey e Wattrel appariranno in comparse massicce in diverse località.

Evento Raid Teracristal e comparse massicce

Durante questo evento, deifaranno la loro apparizione nei Raid Teracristal da 1? a 5?. Potrai trovarne di svariati teratipi. Se ne affronterai uno in un Raid Teracristal da 5?, avrai una piccola possibilità che si tratti di un, che non è possibile trovare normalmente nel gioco. Ti aspettano anche delle comparse massicce di, die dinel. In queste speciali comparse massicce sarà più probabile incontrare Pokémon cromatici. Inoltre, sarà più probabile che i Pokémon incontrati abbiano l'Emblema Entusiasmo, quindi non farti sfuggire l'occasione!Per ulteriori dettagli su come partecipare ai Raid Teracristal, sulle comparse massicce e altro ancora, visita il sito ufficiale di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto