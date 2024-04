Ieri, The Pokémon Company International ha svelato nuovi dettagli sui Campionati Mondiali Pokémon 2024. I fan dei Pokémon che hanno assistito ai Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024 a Londra durante il fine settimana e quelli che li hanno seguiti sui canali streaming ufficiali di Pokémon hanno scoperto con entusiasmo che i Campionati Mondiali Pokémon 2024 si terranno dal 16 al 18 agosto presso l’Hawai‘i Convention Center a Honolulu, alle Hawaii. Inoltre, è stata mostrata in anteprima l’illustrazione esclusiva creata per l’evento che mostra Pikachu e i suoi amici intenti a fare snorkeling. In più, sul canale ufficiale YouTube Pokémon è stato condiviso il trailer di presentazione dei prossimi Campionati Mondiali.

I Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024 hanno accolto migliaia di Allenatori talentuosi che si sono affrontati nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon GO e Pokémon UNITE. Dopo tre giorni di sfide mozzafiato, ecco i vincitori dei Campionati Internazionali Europei Pokémon 2024: Gioco di Carte Collezionabili, categoria Junior: 1° posto: Yohann Cote [CA]2° posto: Peter Shapkin [UK] Gioco di Carte Collezionabili, categoria Senior: 1° posto: Gabriel Fernadez [BR]2° posto: Benny Billinger [CA] Gioco di Carte Collezionabili, categoria Master: 1° posto: Tord Reklev [NO]2° posto: Isaiah Bradner [US] Videogiochi, categoria Junior: 1° posto: Kevin Han [US]2° posto: Ismael Hoggui [FR] Videogiochi, categoria Senior: 1° posto: Benjamin Polster [US]2° posto: Teddy French [UK] Videogiochi, categoria Master: 1° posto: Nils Dunlop [SE]2° posto: Tim Edwards [US] Pokémon GO: 1° posto: Maxwell “MEweedle” Ember [CH]2° posto: Alexander “Doonebug97” Doone [US] Pokémon UNITE: 1° posto: FUSION [LA-S]

Erick Jean "Zynuz" Bartolo Cotrina

Axel Xavier "Khea" Rivas Pérez

Jose "Anemo" Arias

Jeremy Wilman "Tempo" Rivas Nunura

Jesús "Draken" Vásquez Antaccasa

2° posto: Ks [JP]