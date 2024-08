L’ITALIA TRIONFA AI CAMPIONATI MONDIALI POKÉMON 2024

Durante la cerimonia di chiusura dei Campionati Mondiali Pokémon 2024, in cui l’italiano Luca Ceribelli si è aggiudicato la vittoria nella categoria master dei Videogiochi Pokémon, sono state svelate nuove ed emozionanti novità del franchise. Rivelato anche dove si svolgeranno i Campionati Mondiali Pokémon 2025 e 2026.

I Campionati Mondiali Pokémon 2024, organizzati da The Pokémon Company International, si sono conclusi ieri dopo tre giornate di incontri mozzafiato e competizioni amichevoli a Honolulu, alle Hawai?i. I migliori Allenatori del mondo hanno preso parte all’evento dell’anno per partecipare al torneo più prestigioso del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) e di videogiochi Pokémon. L’evento di quest’anno ha visto come protagonisti il GCC Pokémon, i videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, Pokémon GO e Pokémon UNITE.L’evento premier mondiale targato Pokémon ha riunito all’Hawai?i Convention Center più di 13.000 giocatori e fan da ogni parte del mondo. Qui di seguito i vincitori di ciascuna categoria:Gioco di Carte Collezionabili Pokémon - Categoria Junior:1° posto: Sakuya Ota [JP]2° posto: Logan Bailey [US] GCC Pokémon - Categoria Senior:1° posto: Evan Pavelski [US]2° posto: Haruku Umehara [JP] GCC Pokémon - Categoria Master:1° posto: Fernando Cifuentes [CL]2° posto: Name Seinosuke Shiokawa [JP] Videogiochi Pokémon - Categoria Junior:1° posto: Kevin Han [US]2° posto: Tatsuomi Shimanuki [JP] Videogiochi Pokémon - Categoria Senior:1° posto: Ray Yamanaka [JP]2° posto: Luke Kroll [US] Videogiochi Pokémon - Categoria Master:1° posto: Luca Ceribelli [IT]2° posto: Yuta Ishigaki [JP] Pokémon GO:1° posto: Yip Kai Cheng “Yekai0904” [HK]2° posto: Martijn Versteeg “Inadequance” [NL] Pokémon UNITE:1° posto: FENNEL [JP]2° posto: XoraTigersGaming [KR]Oltre a coronare i migliori giocatori competitivi di quest’anno, sono stati anche rivelati nuovi dettagli sulle iniziative del franchise.Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket uscirà a ottobre 2024

data di uscita del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, una nuova app che reinventa l'esperienza di collezionare le carte in un innovativo formato digitale. L'uscita è prevista per il 30 ottobre 2024, e tutti gli Allenatori possono effettuare la registrazione anticipata ora sull'App Store e su Google Play. In più, gli Allenatori in Nuova Zelanda potranno partecipare al soft launch del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket prima dell'uscita globale.Nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket, i giocatori potranno godersi il brivido di aprire le buste di espansione e collezionare carte con speciali effetti visivi possibili solamente in digitale. I giocatori potranno aprire due buste di espansione al giorno senza costo, nelle quali sarà possibile trovare carte con illustrazioni storiche e carte completamente nuove ed esclusive dell'app. I fan possono trovare ulteriori informazioni sul Gioco di Carte Collezionabili Pokémon Pocket nel nuovo trailer disponibile sul canale YouTube Pokémon ufficiale

Nel 2025 i fan del GCC Pokémon potranno collezionare e giocare con le nuove carte con protagonisti i Pokémon degli Allenatori, tra cui Clefairy-ex di Lylia, Grimmsnarl-ex di Mary, Zoroark-ex di N e una carta rara illustrazione di Reshiram di N. Ulteriori informazioni saranno disponibili prossimamente. Nel frattempo, qui è possibile guardare il trailer di annuncio per i Pokémon degli Allenatori, come svelato durante i Campionati Mondiali Pokémon 2024.

Morpeko farà presto il suo debutto in Pokémon GO, insieme a una nuova forma per le lotte, che permette agli Allenatori di cambiare la forma di determinati Pokémon durante le lotte utilizzando un attacco caricato. In più, Pokémon GO ha in serbo qualcosa di grande e misterioso. Non perderti i futuri dettagli su questo aggiornamento importante!Una modalità a 500 punti e nuove licenze Unite sono in arrivo in Pokémon UNITE

È in arrivo un nuovo tipo di lotta in Pokémon UNITE. In queste lotte amichevoli, gli Allenatori scenderanno in campo con il loro Pokémon preferito e, insieme alla loro squadra, dovranno mandare KO Pokémon selvatici e avversari ed accumulare energia Heos da depositare nelle aree goal avversarie. Vincerà la squadra che ottiene 500 punti per prima! Questa divertente modalità di lotta arriverà nella primavera del 2025.In più, Armarouge, Darkrai e Psyduck scenderanno in campo in Pokémon UNITE. Presto verranno rivelate informazioni sulle loro abilità esclusive e i loro ruoli nel gioco. Ulteriori informazioni su Pokémon UNITE sono disponibili qui

Durante la cerimonia di chiusura di domenica sera sono stati rivelati i luoghi dei Campionati Mondiali Pokémon 2025 e 2026. Il prossimo anno, gli Allenatori di tutto il mondo avranno la possibilità di partecipare ai fantastici Campionati Mondiali Pokémon ad Anaheim, in California, dal 15 al 17 agosto 2025. L’anno successivo, invece, l’evento si terrà a San Francisco, in California, dal 28 al 30 agosto 2026. I fan potranno scoprire di più sul canale ufficiale Pokémon di YouTube.