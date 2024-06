A New Orleans incoronati i vincitori dei Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2024 e svelati nuovi dettagli sui Campionati Mondiali Pokémon di Honolulu 2024

Ieri The Pokémon Company International ha rivelato nuovi dettagli sui Campionati Mondiali Pokémon 2024, che si svolgeranno dal 16 al 18 agosto presso l’Hawai?i Convention Center di Honolulu. I fan presenti ai Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2024 tenutisi a New Orleans durante il fine settimana, nonché quelli che hanno seguito la diretta streaming ufficiale dell’evento, hanno assistito alla presentazione di due articoli esclusivi dei Mondiali: un peluche di Pikachu e la carta promozionale Resort Paradiso. Entrambi saranno inclusi nel kit di benvenuto per i concorrenti qualificatisi ai Mondiali, mentre il peluche di Pikachu sarà disponibile unicamente al Pokémon Center temporaneo dei Campionati Mondiali Pokémon 2024.

I Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2024 hanno visto migliaia di eccezionali Allenatori di Pokémon affrontarsi in lotte accanitissime nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, nei videogiochi Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto nonché nei giochi per dispositivi mobili Pokémon GO e Pokémon UNITE, con l’obiettivo di qualificarsi per i Campionati Mondiali Pokémon 2024. Dopo tre giorni di sfide mozzafiato nella città di New Orleans, ecco i vincitori dei Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2024:Gioco di Carte Collezionabili Pokémon - Categoria Junior:

1° posto: Jose Cruz Galindo Resendiz [US]

2° posto: Edison Chein [US]

GCC Pokémon - Categoria Senior:

1° posto: Nathan Osterkatz [US]

2° posto: Daniel Magda [CZ]

GCC Pokémon - Categoria Master:

1° posto: Andrew Hedrick [US]

2° posto: Stéphane Ivanoff [FR]

Videogiochi Pokémon - Categoria Junior:

1° posto: Kevin Han [US]

2° posto: Damon Zhu [NZ]

Videogiochi Pokémon - Categoria Senior:

1° posto: Joshua Robinson [US]

2° posto: Adam Colson [US]

Videogiochi Pokémon - Categoria Master:

1° posto: Patrick Connors [US]

2° posto: Aurélien Soula [FR]

Pokémon GO:

1° posto: OutOfPoket [US]

2° posto: Ashtonash [MX]

Pokémon UNITE: