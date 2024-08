Juventus vs Juventus Next Gen: Come e Dove Vederla Oggi in TV e Streaming

Oggi alle 18:30 la Juventus scenderà in campo all'Allianz Stadium di Torino per un'amichevole interna contro la Juventus Next Gen, la squadra riserve che disputerà la Serie C. Questo match rappresenta il terzo test precampionato per la squadra di Thiago Motta, che ha già affrontato Norimberga e Brest nelle precedenti partite.

Dove Vederla in Diretta TV

La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). Gli abbonati a DAZN potranno seguirla tramite l'app su smart TV o altri dispositivi, e anche sul canale 214 del decoder Sky.

Dove Vederla in Diretta Streaming

Gli abbonati potranno seguire il match in streaming su SkyGo e DAZN. Sarà possibile anche acquistare l'evento o sottoscrivere il 'pass sport' su NOW per avere accesso alla diretta.

Probabili Formazioni

La Juventus, ancora in fase di completamento del mercato estivo, scenderà in campo con alcuni dei nuovi acquisti come Di Gregorio, Cabal, Thuram e Adzic. La formazione dovrebbe vedere Di Gregorio tra i pali, Savona, Gatti, Cabal e Cambiaso in difesa; Locatelli e Thuram a centrocampo; Weah, Fagioli e Adzic dietro l'unica punta Vlahovic.

La Juventus Next Gen, guidata da Paolo Montero, dovrebbe schierarsi con Scaglia S. in porta, Mulazzi, Savio, Scaglia F. e Perotti in difesa; Owusu, Peeters e Ledonne a centrocampo; Cudrig, Mancini e Amaradio in attacco.

Prossimi Impegni

Dopo questa amichevole, la Juventus affronterà l'Atletico Madrid l'11 agosto, prima dell'inizio della Serie A 2024-2025 contro il Como, in programma per il 19 agosto.