Omicidio Sharon Verzeni - sequestrato garage vicino a luogo del delitto

Attualità - E' stato sequestrato questa mattina dai carabinieri che indagano sull'omicidio di Sharon Verzeni un garage a Terno d'Isola in via Castegnate 29, a pochissima distanza dal civico 32, all'altezza del quale una settimana fa è stata accoltellata la 33enne. Il sequestro - a quanto si apprende - è stato disposto dopo che era stato segnalato che il garage veniva utilizzato come stanza per dormire. Particolare che è stato confermato dal ritrovamento di una brandina e altri oggetti di uso quotidiano da parte dei militari del nucleo investigativo di Bergamo, che hanno svolto questa mattina i rilievi nel locale. Le indagini sull'omicidio proseguono a carico di ignoti, mentre si attendono ancora i risultati delle analisi del Ris di Parma sui reperti raccolti sulla scena del crimine e sul corpo della vittima.