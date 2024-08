Caldo e afa rovente anche nel weekend ma non in tutta Italia: 8 le città da bollino rosso

Allerta 2 oggi a Bari e Palermo, mentre domani non è atteso nessun bollino arancione.

Allerta 0 anche domani in 4 capoluoghi: Milano, Napoli, Venezia e Verona

Attualità - Weekend da 'bollino rosso' per 8 città italiane sulle 27 monitorate dal bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute. Sia oggi, sabato 3 agosto che domenica 4 - indica l'ultimo aggiornamento - il livello di rischio sarà massimo a Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Allerta 2 oggi a Bari e Palermo, mentre domani non è atteso nessun bollino arancione. Solo bollini gialli (rischio 1) e 4 verdi (rischio 0) a Cagliari, Milano, Torino e Verona. Allerta 0 anche domani in 4 capoluoghi: Milano, Napoli, Venezia e Verona.