Clima, Marzo 2025 secondo mese più caldo di sempre: record in Europa e ghiacci al minimo

Marzo 2025 è stato il secondo mese di marzo più caldo mai registrato a livello globale, con una temperatura media di 14,06°C, pari a 0,65°C sopra la media del periodo 1991-2020 e 1,60°C sopra i livelli preindustriali per lo stesso mese. In Europa, si è trattato del marzo più caldo mai registrato, con una temperatura media di 6,03°C, 2,41°C in più rispetto alla media storica 1991-2020.

I dati sono stati rilevati dal Copernicus Climate Change Service (C3S), gestito dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine su incarico della Commissione europea. A livello globale, marzo 2025 è stato il 20º mese degli ultimi 21 in cui la temperatura media ha superato di oltre 1,5°C i livelli preindustriali.

Nel periodo di dodici mesi compreso tra aprile 2024 e marzo 2025, la temperatura media globale è stata di 0,71°C sopra la media 1991-2020 e di 1,59°C sopra i valori preindustriali. Secondo Samantha Burgess, Strategic Lead for Climate presso ECMWF, "marzo 2025 è stato il marzo più caldo per l’Europa", con precipitazioni molto variabili: alcune zone hanno vissuto il marzo più secco mai registrato, altre il più piovoso degli ultimi 47 anni.

Il ghiaccio marino artico ha toccato la sua estensione mensile più bassa per marzo nei 47 anni di osservazioni satellitari, con un livello del 6% inferiore alla media. È il quarto mese consecutivo con un record minimo di estensione per il periodo dell’anno. Inoltre, poiché marzo rappresenta anche il picco stagionale del ghiaccio artico, è stato registrato il valore massimo annuale più basso di sempre.

Anche il ghiaccio marino antartico ha segnato una delle peggiori rilevazioni: si tratta della quarta estensione mensile più bassa per marzo, 24% sotto la media.

Meteo, temperature in rialzo sull'Italia: in arrivo sole e clima più mite grazie all'anticiclone - L'ondata di freddo artico che ha investito l'Italia da Nord a Sud sta per concludersi. Già da mercoledì 9 aprile è previsto un rapido esaurimento dell’aria fredda, mentre l’anticiclone sub-tropicale si sta rafforzando e porterà condizioni meteo più stabili.

Clima: il 2024 segna record negativi tra caldo estremo ed eventi estremi - Il 2024 ha registrato chiari segnali del cambiamento climatico indotto dall'uomo, con conseguenze che potrebbero perdurare per centinaia o migliaia di anni, secondo il rapporto sullo 'Stato del Clima Globale' dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM).

Trump firma una raffica di ordini esecutivi: dagli accordi sul clima all'immigrazione, ecco cosa cambia negli USA - Il 20 gennaio 2025, poche ore dopo il suo insediamento come 47º presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha firmato una serie di ordini esecutivi che segnano un netto cambiamento rispetto all'amministrazione precedente. Tra le decisioni più rilevanti, il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dall'Accordo di Parigi sul clima.