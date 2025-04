Clima estremo e alluvioni record in Europa nel 2024: l’anno più caldo di sempre secondo il rapporto Esotc

Il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato in Europa, con temperature da record in molte aree del continente. Lo rivela il rapporto European State of the Climate 2024 (Esotc 2024), pubblicato dal Copernicus Climate Change Service e dall’Organizzazione Meteorologica Mondiale. Le regioni centrali, orientali e sudorientali hanno registrato anomalie termiche elevate, mentre l’Europa occidentale ha vissuto condizioni umide e calde.

Il documento segnala anche le inondazioni più diffuse dal 2013, con quasi un terzo della rete fluviale europea oltre la soglia di allerta e circa 413.000 persone colpite, insieme ad almeno 335 vittime. Il 2024 rientra tra i dieci anni più piovosi in Europa occidentale dal 1950.

Nel luglio 2024, l’Europa sudorientale ha affrontato una ondata di caldo durata 13 giorni consecutivi, coinvolgendo il 55% dell’area. L’estate ha registrato 66 giorni con forte stress da caldo e 23 notti tropicali. In termini marini, la temperatura della superficie del mare è stata superiore alla media di 0,7°C in Europa e di 1,2°C nel Mediterraneo.

Tutti i ghiacciai europei hanno perso massa, con punte record in Scandinavia (-1,8 m) e Svalbard (-2,7 m), le più alte perdite annuali tra le regioni glaciali mondiali. A settembre, gli incendi in Portogallo hanno bruciato 110.000 ettari in una sola settimana, coinvolgendo circa 42.000 persone.

Secondo il direttore del Copernicus Climate Change Service, Carlo Buontempo, i dati raccolti nel rapporto rappresentano una risorsa essenziale per guidare le decisioni future. Al momento, il 51% delle città europee ha adottato piani di adattamento climatico.

