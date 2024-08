Red Dead Online: bonus per Collezionisti

Red Dead Online: esplora località ignote per ricevere bonus per Collezionisti, tra cui ricompense triple sulle vendite di set di collezionabili

Esplora località ignote per ricevere bonus per Collezionisti, tra cui ricompense triple sulle vendite di set di collezionabili

Inoltre, ricevi ricompense doppie nella Serie in evidenza, PE tripli nelle missioni Free Roam e altro ancora

Cerca rari oggetti collezionabili per Madame Nazar per ricevere ricche ricompense e approfittare dei bonus previsti questo mese in Red Dead Online. Questo mese, infatti, Madame Nazar si sente particolarmente generosa, specialmente nei confronti di coloro che le venderanno interi set, i quali saranno premiati con RDO$ e PE tripli.

Inoltre, vaga per la frontiera e cerca gli Eventi Free Roam per Collezionisti, che fino al 2 settembre offrono RDO$ e PE tripli.

PE del Ruolo tripli per la scoperta di oggetti da collezione

Apri la mente a nuove scoperte lungo i tuoi viaggi e scala i ranghi ottenendo PE del Ruolo tripli per la scoperta di oggetti da collezione.

Inoltre, i Collezionisti dalla vista d'aquila che riusciranno a trovare tre oggetti da collezione ogni settimana riceveranno le seguenti ricompense:

30 luglio - 5 agosto: 3 Frecce esplosive e 20 Pallettoni incendiari per fucili a canna liscia

6 agosto -12 agosto: Un'offerta per uno sconto del 40% su un articolo per Collezionisti Affermati o Provetti

13 agosto - 19 agosto: Mappa del tesoro del Bluewater Marsh

20 agosto - 26 agosto: Un Cappello di alligatore nero

27 agosto - 2 settembre: Una Bandoliera doppia Carbow grigio chiaro

Completa le Sfide giornaliere per Collezionisti per tre giorni di fila per ricevere una Giacca Macbay nera e dissotterra un Fossile prima del 2 settembre per ricevere la Mappa: Fiori selvatici americani per Collezionisti.

PE tripli nelle missioni Free Roam

Parla con gli estranei nei tuoi viaggi lungo la frontiera e potrebbero offrirti delle missioni Free Roam, un ottimo modo per conoscere i personaggi che vivono ai margini della società, nonché di ricevere PE tripli fino al 2 settembre.

Bandana con motivi gratis e altro

Gioca a Red Dead Online nel corso di questo mese per ricevere la Bandana con motivi nera. Completa un round degli Eventi Free Roam Sciacallaggio o Uovo di Condor per ottenere un Cappello con gardenie viola. Completa per tre giorni le tue Sfide giornaliere per ottenere come ricompensa un’Emote gratis per esprimerti in modi sempre nuovi.

I Chaps Griffith, la Gonna con orlo rialzato, il Poncho Prieto, gli Stivali Bowyer, la Giacca Charro e il Corsetto Chambliss sono di nuovo in vendita a prezzi scontati per un tempo limitato, fino al 2 settembre.

RDO$, PE e Oro doppi nelle Serie in evidenza

Dai sfogo al pistolero che è in te nelle Serie in evidenza che per cinque settimane ti vedranno impegnato a sparare, correre e schivare i proiettili nemici in una varietà di modalità per ottenere Oro, RDO$ e PE doppi fino al 2 settembre:

30 luglio - 5 agosto: Serie di Sparatoria a squadre (Estrema)

6 agosto - 12 agosto: Serie esplosiva

13 agosto - 19 agosto: Ultimo superstite (Estrema)

20 agosto - 26 agosto: Serie di Blackwater

27 agosto - 2 settembre: Serie letale

Abito ispirato dalla community: Esploratore della giungla

La community di /r/reddeadfashion presenta un altro straordinario abito curato da terryuch. Ispirato alla figura dell'audace esploratore, questo abito presenta ornamenti degni di intrepidi Collezionisti pronti a esplorare l'ignoto per mettere le mani su oggetti rari. Per copiare esattamente il look proposto da terryuch, ricorda di infilare i pantaloni negli stivali. Riscatta i seguenti capi gratuitamente dai sarti aderenti o dalle pagine del Catalogo Wheeler, Rawson & Co.: