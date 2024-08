Treni in ritardo - Renzi contro Salvini: Nessun ministro dei Trasporti ha fatto peggio

Ieri treno Roma Firenze: 40 minuti di ritardo Così Matteo Renzi su twitter postando una foto del monitor sul Frecciarossa per Roma che segna oltre mezz'ora di ritardo.

Politica - "Pensavo che dopo il luglio nero, le cose cambiassero. E invece è sempre la stessa musica. Ieri treno Roma Firenze: 40 minuti di ritardo. Oggi Firenze Roma: per ora 36 minuti di ritardo. Io non so se sia incapacità o sfortuna. So che nessun Governo ha fatto peggio di questo sui trasporti, nessuno. E nessun Ministro dei trasporti ha fatto peggio di Salvini". Così Matteo Renzi su twitter postando una foto del monitor sul Frecciarossa per Roma che segna oltre mezz'ora di ritardo.