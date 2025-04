Pasqua 2025: rincari record su aerei, treni e pullman in tutta Italia

Pasqua 2025 sarà caratterizzata da un forte aumento dei prezzi dei trasporti, con rincari su voli, treni e pullman in coincidenza con le festività. Secondo un'analisi di Assoutenti, chi viaggia in Italia tra il 18 e il 22 aprile si trova a pagare cifre molto più alte rispetto ai periodi normali.

Per i voli, i biglietti acquistati oggi per le tratte interne registrano rincari fino al +468%. La tratta Torino-Lamezia Terme segna l’aumento maggiore, seguita da Genova-Catania (+248%), Pisa-Catania (+327%) e Linate-Brindisi (+240%). Partendo da Linate, ad esempio, si spendono almeno 619 euro per volare a Brindisi e ritorno, cifra superiore a un volo per New York nello stesso periodo. Sempre da Linate, servono almeno 518 euro per Catania, 499 euro per Palermo e 460 euro per Cagliari. Il volo Genova-Catania costa oggi da 401 euro, quello Torino-Lamezia da 398 euro.

Situazione simile per i treni. La tratta Torino-Reggio Calabria tocca oggi +174% rispetto a un giorno non festivo, mentre la Genova-Salerno arriva a +312%. Per raggiungere Reggio Calabria da Torino il 18 aprile, si spendono da 195 a 360 euro in base alla velocità del collegamento. I prezzi oscillano tra i 104 e i 345 euro per la tratta Milano-Reggio Calabria, fino a 340 euro per Genova-Lecce, 320 euro per Milano-Lecce, 311 euro per Torino-Lecce e 310 euro per Milano-Salerno.

Anche i pullman segnano rincari: oltre 120 euro da Milano o Torino verso Reggio Calabria, più di 100 euro per raggiungere Lecce o Bari, 76 euro per la tratta Milano-Salerno. Da Roma, le tariffe sono più contenute: 56 euro per Reggio Calabria, 51 euro per Lecce.

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, chiede l’intervento del governo per limitare gli aumenti e rafforzare i collegamenti nei giorni di maggiore afflusso.

