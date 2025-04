Mara Venier si sfoga per i ritardi dei treni: Un altro lunedì da incubo

Un altro lunedì da incubo per Mara Venier, bloccata ancora una volta a causa dei ritardi dei treni. La conduttrice ha pubblicato due video nelle Storie su Instagram, denunciando l’ennesimo disservizio durante il viaggio in treno da Roma a Padova. “È allucinante”, ha commentato visibilmente infastidita.

Il disguido è avvenuto oggi, lunedì 7 aprile. Nel primo video, Venier ha raccontato ai suoi follower: “Sempre la stessa storia, come lunedì scorso. 90 minuti di ritardo. Ho preso il treno da Roma per andare a Padova e adesso ci dicono che ci sono 90 minuti di ritardo, bisogna fare il giro da Verona. Che dire? Non so davvero che aggiungere, so solo che è davvero allucinante”.

In un secondo video, la 74enne ha aggiunto: “Siamo arrivati ora alla stazione di Bologna, siamo qua da mezz’ora e nessuno ci dice niente o ci avvisa”, poco prima che il capotreno fornisse aggiornamenti.

Per la conduttrice, questo viaggio è una tappa fissa del lunedì: dopo la diretta di Domenica In su Rai 1, raggiunge Abano Terme per ricongiungersi con il marito Nicola Carraro. Disagi simili si erano già verificati lunedì scorso: “Roma-Padova. Due ore di ritardo. A quest’ora dovevo essere a Padova e invece siamo a Firenze”, aveva raccontato in un’altra storia pubblicata su Instagram.

Nicola Carraro, marito di Mara Venier, torna a camminare dopo mesi in carrozzina - Nicola Carraro ha condiviso un aggiornamento sulla sua salute tramite un video pubblicato sui social, mostrando i progressi ottenuti dopo mesi trascorsi in carrozzina. Il marito di Mara Venier ha raccontato di essere rimasto per cinque mesi senza potersi alzare a causa di dolori intensi.

Mara Venier e Nicola Carraro: una fuga d'amore alle terme - Mara Venier e suo marito, Nicola Carraro, hanno deciso di trascorrere alcuni giorni di relax ad Abano Terme. La conduttrice ha condiviso sui social una foto che ritrae il marito seduto su una sedia a rotelle, accompagnata dalla didascalia "Carezze". Nicola Carraro, produttore cinematografico italiano, convive da anni con una patologia polmonare e recentemente ha subito un'ernia del disco, che lo ha costretto all'uso della sedia a rotelle.

Toni Servillo lascia Domenica In: Imprevisto con Mara Venier e scuse per l'errore di comunicazione - Imprevisto a Domenica In nella puntata di domenica 12 gennaio: Toni Servillo, uno degli ospiti attesi, ha dovuto abbandonare lo studio a causa di un disguido nella gestione dei tempi. L'attore aveva a disposizione solo pochi minuti per l'intervista a causa di impegni di lavoro, ma i ritardi nella scaletta hanno reso impossibile la sua partecipazione.