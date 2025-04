Revocato lo sciopero dei treni dell'11 e 12 aprile: circolazione regolare su tutta la rete

Nessuno sciopero dei treni l’11 e 12 aprile 2025: il Gruppo FS ha confermato che la circolazione sarà regolare su tutto il territorio nazionale. “Non è previsto alcuno sciopero nazionale del personale che avrà impatti sulla circolazione ferroviaria dei servizi Trenitalia”, si legge nella nota ufficiale. Lo stop annunciato per quelle date è stato revocato.

Anche Trenord ha comunicato la revoca dello sciopero nazionale che era stato indetto dalle 21 di giovedì 10 fino alle 20:59 di venerdì 11 aprile. I treni in Lombardia saranno quindi regolarmente in servizio.

Rimane attivo lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato Si Cobas, che coinvolge tutti i settori pubblici e privati, trasporti inclusi. Inoltre, il sindacato Usb ha confermato una protesta sulla rete ferroviaria dalle 3:00 dell’11 alle 2:00 del 12 aprile, limitata al personale addetto alla manutenzione delle infrastrutture e ad altri servizi non direttamente legati alla circolazione dei treni.

Rinviato invece al 6 maggio lo sciopero di 24 ore per tutto il personale viaggiante, addetto alla circolazione e ai servizi correlati. Intanto, per le 10:30 di venerdì 11 è previsto un presidio davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a Roma, per rivendicare condizioni lavorative migliori, stipendi adeguati e per denunciare precarietà, pressioni produttive, scarsa sicurezza e assenza di contratti stabili.

Confermata l’adesione del personale Trenitalia delle Direzioni Regionali Piemonte e Valle d’Aosta, che incrocerà le braccia dalle 3:00 dell’11 aprile alle 2:00 del 12. Saranno garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali tra le 6:00 e le 9:00 e tra le 18:00 e le 21:00. Lo sciopero non riguarda i treni a Lunga Percorrenza, ma per i treni Regionali in Piemonte, Valle d’Aosta e nelle regioni limitrofe potrebbero esserci cancellazioni o variazioni.

Possibili modifiche al servizio anche prima e dopo l’orario ufficiale dello sciopero. I passeggeri possono richiedere rimborso o riprogrammazione del viaggio:

entro l’orario di partenza per Intercity e Frecce

entro le 24:00 del giorno precedente per i treni Regionali

Ulteriori informazioni sono disponibili tramite il numero verde gratuito 800 89 20 21, nelle biglietterie e presso il personale di assistenza.

