Roma-Firenze - stop a tutti i treni per un incendio vicino a Orvieto

E' stata potenziata l'assistenza e l'informazione ai viaggiatori, conclude.

E' stata potenziata l'assistenza e l'informazione ai viaggiatori, conclude

Attualità - Circolazione ferroviaria sospesa per un incendio nelle vicinanze delle linee Av e convenzionale Roma-Firenze, nei pressi di Orvieto. Lo rende noto Rfi precisando che "l'incendio non riguarda la sede ferroviaria". "È in corso l'intervento dei vigili del fuoco per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria. E' stata potenziata l'assistenza e l'informazione ai viaggiatori", conclude.