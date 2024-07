Ondata di Caldo in Italia: Bollino Rosso in 14 Città, Anticiclone Caronte non Molla

L'Italia sta affrontando una delle ondate di caldo più intense dell'anno, con temperature estreme causate dall'anticiclone africano Caronte. Questo fenomeno meteorologico sta portando temperature elevate in gran parte del paese, con 14 città italiane attualmente sotto allerta per il massimo livello di rischio, indicato dal "bollino rosso" del Ministero della Salute. Le città coinvolte includono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste e Viterbo.

Le temperature massime previste raggiungeranno picchi di 42-43°C, in particolare in Sardegna e Sicilia, e di 38-39°C nel Sud peninsulare. Anche il Nord Italia non è risparmiato, con temperature che potrebbero superare i 37°C in città come Bologna e Ferrara. Questo caldo estremo è accompagnato da "notti tropicali", dove le temperature minime non scendono sotto i 20°C, aggravando la situazione soprattutto per le persone vulnerabili come anziani e bambini.

L'allerta rossa indica una situazione di emergenza con potenziali gravi impatti sulla salute pubblica, non solo per le persone più fragili ma anche per la popolazione generale. È consigliato evitare l'esposizione diretta al sole durante le ore più calde della giornata, idratarsi adeguatamente e limitare le attività fisiche intense. Inoltre, è fondamentale proteggere gli ambienti domestici e di lavoro dal calore eccessivo.

Le previsioni indicano che questa ondata di caldo potrebbe persistere fino a Ferragosto, con il rischio che le temperature restino sopra la media stagionale. Le autorità sanitarie raccomandano prudenza e attenzione, soprattutto per chi vive solo o ha condizioni di salute preesistenti.

L'Italia si trova attualmente nella morsa di un'intensa ondata di calore, con condizioni meteorologiche che continuano a rappresentare una seria minaccia per la salute pubblica e la qualità della vita. È essenziale seguire le linee guida per proteggersi dal caldo e monitorare costantemente le previsioni meteo per aggiornamenti e consigli.