Nuovo personaggio in JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH P

Questa è una chiamata a raccolta per tutti i fan di Jujutsu Kaisen! L’aggiornamento gratuito #2 perJUJUTSU KAISEN CURSED CLASH è disponibile! Questo update aggiunge Noritoshi Kamo, del Kyoto Campus di Jujutsu High, come nuovo personaggio giocabile.

Noritoshi Kamo è l’erede del clan Kamo, conosciuto per le sue tecniche di manipolazione del sangue, e un abile arciere. Divertiti con le sue abilità uniche, le sue tecniche e il suo stile di combattimento sul campo di battaglia.

Questo personaggio è anche disponibile come nemico per la Co-Op Online. Inoltre, l’aggiornamento gratuito #2 aggiunge anche alcuni oggetti per la personalizzazione.

Per il trailer:

https://youtu.be/nEh4JdDXNK4