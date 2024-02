JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH SU CONSOLE E PC

Bandai Namco Europe annuncia cheJUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, il primo videogioco per console della strepitosa serie anime e manga di JUJUTSU KAISEN, è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite STEAM. In questo potente brawler d'azione 3D, i giocatori dovranno imparare a padroneggiare la propria energia maledetta e combattere con i loro personaggi preferiti.

Per il trailer di lancio:

https://youtu.be/o-HeWPpLQOw





JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH offre una modalità per giocatore singolo che porterà i fan nella folle azione della prima stagione della serie, nonché del lungometraggio JUJUTSU KAISEN 0, dove Yuji Itadori, Yuta Okkotsu e un cast di stregoni unici dovranno difendere l'umanità da alcuni terribili mostri, anche noti come Maledizioni, nel Giappone moderno. Nelle modalità multiplayer, i giocatori potranno scegliere tra sedici dei propri personaggi preferiti per competere in partite 2v2, classificate o casual, in lobby online private o con perfetti estranei. Inoltre, dovranno apprendere le tecniche maledette per sfoderare potenti attacchi e combo di squadra. Con più battaglie si ottiene più potenza, così sarà possibile sbloccare attacchi sempre più potenti aumentando anche il livello di potenza del proprio combattente.

Grazie ad animazioni e movimenti dinamici, potenti attacchi e un'estetica distintiva e fedele alla serie,JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH saprà conquistare sia i fan della serie che i nuovi giocatori alla ricerca di emozionanti combattimenti in stile anime.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH

è ora disponibile sia in formato fisico che digitale per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Steam. Le versioni Digital Deluxe e Ultimate Edition includono anche Jujusta 2024, il gioco di baseball indipendente e in stile retrogaming che include le squadre di JUJUTSU KAISEN, nonché il DLC "Hidden Inventory/Premature Death".