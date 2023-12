Nuovo trailer di JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH

Attenzione studenti della Jujutsu High! L’insegnante del primo anno Satoru Gojo è qui per condividere la propria conoscenza diJUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, l’action brawler 2v2 basato sulla popolare serie JUJUTSU KAISEN, che sarà disponibile dal 2 febbraio 2024.

Il sistema di combattimento del gioco si avvantaggia delle tecniche uniche che ogni personaggio offre. Combattendo in 2v2, i giocatori dovranno scegliere i personaggi del proprio team cercando di considerare le sinergie e le abilità complementari per guadagnarsi un vantaggio durante le battaglie. Una volta caricata l’Energia Malefica, potranno scatenare grandi poteri, specifici per ogni personaggio scelto. È anche possibile combinare le forze con i propri compagni per creare dei devastanti attacchi congiunti.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH offre due modalità di gioco:

La Modalità Storia che rinarra l’anime e aggiunge alcune storie originali mai viste prima

La Modalità Online che include:

Online versus, in cui in giocatori sono lanciati in battaglie contro altri giocatori di tutto il mondo



Online co-op con un partner per sconfiggere nemici guidati dalla CPU in scontri sempre più difficili



Online lobby per creare dei gruppi privati in cui i giocatori possono sfidare i propri amici

Per il nuovo trailer:

https://youtu.be/k42Q8qZxQ0Q

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH sarà disponibile dal 2 febbraio 2024 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via STEAM.





Altre News per: nuovotrailerjujutsukaisencursedclash