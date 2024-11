Nuovo DLC e il Free Update #4 per Jujutsu Kaisen Cursed Clash

Jujutsu Kaisen Cursed Clash raggiunge la serie animata di Jujutsu Kaisen con l’uscita del DLC “Shibuya Incident”.Disponibile da oggi anche il Free Update #4. Il DLC a pagamento Shibuya Incident aggiunge uno scenario che racconta nuovamente uno degli archi più importanti della saga. I giocatori parteciperanno alla notte di Halloween in cui Suguru Geto scatena gli spiriti maledetti, intrappolando civili ed esorcisti nel quartiere di Shibuya, per forzare Satoru Gojo a confrontarsi con lui. Questo DLC porta anche 3 iconici personaggi che hanno un ruolo chiave nel Shibuya Incident – Mei Mei, Naobito Zen’in e Choso – ognuno dei quali ha le sue abilità uniche e potenti attacchi. I giocatori possono anche divertirsi con nuovi outfit per i 6 personaggi e altri oggetti per la personalizzazione, inclusi un titolo, un emblema, nickname, plate e un menu per la personalizzazione.In aggiunta al nuovo DLC, il Free Update #4 include Mechamaru come personaggio giocabile, aggiunge nuovi nemici nelle modalità Online Co-op e Arcade, 4 nuovi stage e alcuni oggetti aggiuntivi! Per il trailer:https://youtu.be/rchFER5-6z0 Jujutsu Kaisen Cursed Clash è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC via STEAM.

Nuovo personaggio in JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH P - Questa è una chiamata a raccolta per tutti i fan di Jujutsu Kaisen! L’aggiornamento gratuito #2 per JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH è disponibile! Questo update aggiunge Noritoshi Kamo, del Kyoto Campus di Jujutsu High, come nuovo personaggio giocabile. Noritoshi Kamo è l’erede del clan Kamo, conosciuto per le sue tecniche di manipolazione del sangue, e un abile arciere.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH SU CONSOLE E PC - Bandai Namco Europe annuncia che JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, il primo videogioco per console della strepitosa serie anime e manga di JUJUTSU KAISEN, è ora disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite STEAM.

Nuovo trailer di JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH - Attenzione studenti della Jujutsu High! L’insegnante del primo anno Satoru Gojo è qui per condividere la propria conoscenza di JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, l’action brawler 2v2 basato sulla popolare serie JUJUTSU KAISEN, che sarà disponibile dal 2 febbraio 2024.