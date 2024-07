Surfista attaccato da squalo bianco in Australia: corsa contro il tempo per salvare la gamba

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di surfisti di Port Macquarie, in Australia, quando Kai McKenzie, un giovane surfista di 23 anni, è stato attaccato da uno squalo bianco di tre metri. L'attacco è avvenuto al largo della spiaggia di North Shore, un'area popolare tra i surfisti. Lo squalo ha reciso la gamba di McKenzie, ma il giovane, mostrando straordinario sangue freddo, è riuscito a tornare a riva grazie alla sua tavola da surf.

Una volta arrivato a terra, i turisti presenti e un agente di polizia sono intervenuti immediatamente per prestare i primi soccorsi. È stato utilizzato il guinzaglio di un cane come laccio emostatico per fermare l'emorragia, un intervento che si è rivelato cruciale per la sopravvivenza del giovane. Poco dopo, la gamba amputata è stata recuperata dalle onde e subito messa in ghiaccio per preservarla.

McKenzie è stato trasportato d'urgenza in elicottero all'ospedale di Port Macquarie e successivamente trasferito al John Hunter Hospital di Newcastle, dove i medici stanno valutando la possibilità di riattaccare l'arto. Le sue condizioni sono gravi ma stabili, e al momento non è chiaro se l'intervento chirurgico abbia avuto successo.

McKenzie, tornato da poco al surf dopo un infortunio al collo, aveva condiviso sui social media la gioia del suo ritorno in acqua.

La comunità si è mobilitata per aiutare il giovane e la sua famiglia nelle spese mediche, lanciando una raccolta fondi su GoFundMe. L'attacco ha suscitato preoccupazione tra i surfisti locali, e le autorità hanno avviato una campagna di sensibilizzazione sui rischi legati agli incontri con gli squali nelle acque australiane.