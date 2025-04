Morta a 27 anni la top model Lucy Markovic, star di Australia's Next Top Model

È scomparsa a 27 anni la modella australiana Lucy Markovic, nota per aver partecipato nel 2015 alla nona stagione di Australia's Next Top Model, dove si classificò seconda. Dopo il talent show, aveva intrapreso una brillante carriera internazionale, sfilando per maison come Versace, Armani, Dolce & Gabbana, Givenchy, Oscar de la Renta e apparendo su riviste come Marie Claire e varie edizioni internazionali di Vogue.

La Markovic lottava da tempo contro una malformazione arteriovenosa cerebrale, una rara condizione neurologica. La notizia della sua morte è stata condivisa attraverso il suo profilo Instagram e confermata dalla sua agenzia, Elite Model Management di New York. Nel messaggio si legge: "Lucy era una luce splendente, con un incredibile senso dell'umorismo. Il suo sorriso e la sua risata potevano illuminare una stanza. Fare la modella era uno dei suoi sogni e siamo onorati di averlo condiviso con lei".

Donatella Versace ha voluto ricordarla pubblicamente: "Mi dispiace molto per Lucy. Riposa in pace, bellissima ragazza". Anche la modella Cartia Mallan ha espresso il suo dolore sui social: "Il cuore è a dir poco spezzato. Era gentile, radiosa, premurosa e incredibilmente talentuosa".

Lo scorso marzo, Markovic aveva annunciato su Instagram la necessità di un intervento chirurgico per rimuovere una malformazione "delle dimensioni di una pallina da golf". La prima data fissata era il 26 marzo, poi posticipata al 2 aprile. Aveva raccontato di convivere con questa condizione da quattro anni. Il post è stato in seguito rimosso.