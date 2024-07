Festival di Sanremo 2024: milioni di voti non sono mai stati contati

Durante la finale del Festival di Sanremo 2024, che ha visto trionfare Angelina Mango, sono emerse problematiche significative nel sistema di televoto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom), dopo un'attenta analisi condotta in collaborazione con Tim, ha rivelato che oltre 6,5 milioni di voti non sono stati registrati.

L'indagine di AgCom, sollecitata da numerosi reclami e da una revisione del sistema di votazione, ha evidenziato che il sistema utilizzato per il conteggio dei voti via SMS è andato incontro a saturazione. Questo fenomeno si è verificato nella serata del 10 febbraio, intorno alle 22:00, quando l'afflusso di voti ha superato di gran lunga le previsioni.

Il regolamento del Festival prevede che i voti siano validati tramite un messaggio di conferma inviato al mittente. Tuttavia, in molti casi, questo messaggio non è stato ricevuto, lasciando gli spettatori ignari del fatto che i loro voti non fossero stati conteggiati. Secondo i dati forniti da Tim, su un totale di 9,5 milioni di voti ricevuti, solo 3 milioni sono stati regolarmente contabilizzati. Altri 1,8 milioni di SMS sono stati registrati come inviati ma non addebitati, mentre 0,3 milioni sono stati considerati non validi.

La differenza sostanziale di 6,5 milioni di voti, mai entrati nel sistema, è stata attribuita alla limitata capacità della rete di gestire un tale volume di traffico. Inoltre, un'ulteriore analisi ha rivelato che circa 4,3 milioni di questi voti superavano il limite massimo di cinque voti per utente, stabilito dal regolamento del Festival. Questo sovraccarico è probabilmente il risultato degli spettatori che, non ricevendo la conferma del voto, hanno continuato a votare ripetutamente.

Nonostante queste problematiche, l'AgCom ha chiarito che la piattaforma di gestione del televoto ha operato nel rispetto degli accordi contrattuali con la Rai, specificamente i Service Level Agreement (SLA). Tuttavia, a seguito di questi eventi, l'AgCom ha richiesto una revisione di tali accordi per evitare il ripetersi di situazioni simili in futuro.