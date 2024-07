GTA Online: acquista il nuovo SUV Canis Castigator

Il Canis Castigator ha due anime: è l'unico SUV al mondo ad avere un impatto ambientale pressoché nullo che è anche capace di trasformare il bosco più remoto in una poltiglia fangosa.

Fatti un Castigator da Southern San Andreas Super Autos o scoprilo nell'autosalone Luxury Autos. Puoi ottenerlo gratuitamente completando tutte lesfide dei Progressi della carriera di livello 4 per Bottom Dollar Bounties.

Bonus nelle gare Hotring e altro ancora

Ottieni GTA$ doppi e RP quadrupli gareggiando al fianco di altri lunatici in astinenza da adrenalina nellegare Hotring. Scopri le gare Hotring nella sezione dedicata alle gare stunt dell'elenco di attività del menu di pausa o accedendo alla serie di Sfide sfrenate a San Andreas dalla mappa di gioco o dal telefono.

In Caccia al Rhino, il potente Golia rappresentato dal carro armato Rhino è in inferiorità numerica contro una squadra di piccoli Davide equipaggiati con bombe adesive, ed entrambe le squadre otterranno GTA$ e RP doppi questa settimana. Inoltre, ottieni preziosi pacchi nascosti mettendo le mani sulle scorte di Gerald sparse per la mappa e riceviGTA$ e RP doppi ogni giorno fino al 24 luglio.

GTA$ e RP doppi nelle nuove taglie di Madrazo giornaliere

Martin Madrazo non sarebbe arrivato dov'è adesso senza farsi qualche nemico. Martin ha sentito che ti stai mettendo in affari con Maude e Jenette, e anche lui vuole entrare in azione. Le taglie di Madrazo giornaliere sono ora disponibili per i possessori di un'agenzia di cauzioni e, questa settimana, forniscono GTA$ e RP doppi.

Quando ti avvicini a una taglia di Madrazo, lui ti contatterà per fornirti i dettagli del bersaglio. Completa tre taglie per Martin Madrazo entro il 24 luglio e otterrai i100.000 GTA$ aggiuntivi della sfida settimanale. A Martin serve aiuto anche per lemissioni dei contatti. Ottime occasioni per qualsiasi aspirante criminale, queste missioni forniscono GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.

GTA$ e RP tripli nella serie della comunità

Esplora il meglio dell'infinita creatività della comunità di GTA Online. Con nuove e innovative modalità che sfruttano al massimo gli strumenti in continua espansione del Creatore, a disposizione delle menti più prolifiche e orgogliose della comunità, fornisce GTA$ e RP tripli per tutta la settimana.

{ALEE} Garden of Artemis di aleeenur

Questo Deathmatch a squadre è ambientato all'interno di un placido giardino con due templi e un ruscello al centro. Riparati all'interno dei templi o dietro i colorati fiori giganti e spara a tutto spiano.

= HOLE DUNE = di S-PxRxE

Lotta per la supremazia in questo Last Team Standing stile Sumo che mette le Dune una contro l’altra. Il bordo esterno dell'arena è zeppo di esplosivi e mine per portare al massimo il massacro e limitare le giocate sicure.

GreatSaltLakeDesert 1 di Ruy23trygta

Polverizza i limiti di velocità in questo tracciato a ruote scoperte costruito ai piedi di Mount Chiliad e delle montagne circostanti, mentre sfondi i banchi di nebbia sopra l'Alamo Sea.

Mountain Master di jasondude7116

Questa impegnativa gara stunt ambientata tra i picchi montani richiede una certa maestria: il circuito non ha barriere che impediscano ai piloti di lanciarsi nel vuoto.

D-MATCH_WATERFALL-ARENA di zZ_TOPDOG_Zz

Questo Deathmatch a squadre ambientato tra le cascate e le rapide di Cassidy Creek è ricco di coperture, ma dovrai evitare le esplosioni innescate dal fuoco nemico per sopravvivere. Tieni gli occhi aperti o per te è finita.

Papepo ??? di taxicab_number

Questo Re della collina sull'asfalto dell'LSIA si abbandona completamente al caos con una sola collina al centro della pista di decollo, circondata da Phantom Wedge, Ramp Buggy, Boxville blindati e Wastelander. Scagliare gli avversari in aria con questi veicoli aiuterà la tua squadra a mantenere il controllo della collina in miniatura.

xiii. BASTION di II_TREIZIEME_II

Guada i fossati che si dipanano tra strutture geometriche e piattaforme usate come colline in questo Re della collina creativo che fornisce punti di vantaggio importanti ai nemici e che permettono loro di attaccare senza farsi vedere. Le granate aggiungono un tocco esplosivo all’esperienza.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Simeon resta sul classico con la nuova selezione a rotazione di veicoli in vetrina:

Grotti Stinger GT (sportiva classica, 30% di sconto)

Enus Cognoscenti (berlina)

Gallivanter Baller LE (SUV)

Obey 9F Cabrio (sportiva)

LCC Hexer (moto)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Visita l'autosalone Luxury Autos di Rockford Hills per vedere il nuovoCanis Castigator (SUV) e il Declasse Yosemite 1500 (fuoristrada).

Vinci la serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni consecutivi per ottenerela Vulcar Warrener HKR (berlina). Nell'area di prova puoi andare a tavoletta con tre veicoli di prova, tutti disponibili all'acquisto e scontati del 30% per questa settimana:Coil Raiden (sportiva), Pfister 811 (supercar) e Vapid Bullet (supercar).

Il veicolo di prova premium di Hao per PS5 e Xbox Series X|S è laKarin S95 (sportiva) pompata con la livrea Princess Robot Bubble Gum e illuminazione Rosa pony.

Fai girare la ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond per provare a vincere la fiammanteShitzu Hakuchou Drag (moto) e altri premi assortiti.

SCONTI:

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Coltello | Carabina d'ordinanza (40% di sconto) | Fucile a pompa bellico | Fucile compatto | Fucile a pompa d'assalto | Mitra d'assalto (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Granate | Molotov | Bombe adesive | Giubbotto antiproiettile