GTA Online: GTA$ e RP tripli nelle gare HSW

Inoltre, popolarità e velocità di produzione nei night club raddoppiate, ottieni il Completo Sasquatch e altro

Vuoi entrare nell'élite dei piloti di strada? Ottieni potenziamenti alle prestazioni rispondendo alla chiamata di Hao sul tuo iFruit. Quando avrai dimostrato quanto vali, vai all'Autoraduno di Los Santos per sfruttare le personalizzazioni uniche di Hao's Special Works.

Quando Hao avrà finito di smanettare, metti alla prova i potenziamenti nelle gare HSW (disponibili su PS5, Xbox Series X|S e PC Enhanced), che forniscono GTA$ e RP tripli su tutti e 20 i tracciati.

Completa 3 gare qualsiasi questa settimana per ottenere 200.000 GTA$ bonus, consegnati entro 72 ore.

Bonus sulla gestione del night club

Qualsiasi cosa succeda in strada, all'interno del club la festa non deve fermarsi. Questa settimana, completando le missioni di gestione del night club otterrai il doppio della popolarità, per far sì che la pista rimanga sempre piena e i soldi non smettano di circolare.

Nel frattempo, dietro le quinte, la velocità di produzione dei prodotti nel magazzino raddoppiata ti permette di vendere alla grande e fornisce un ottimo punto di partenza per i nuovi imprenditori che vogliono generare più guadagni e progredire nei progressi della carriera per sbloccare altri bonus.

Unisciti all'orda dei festaioli prendendo il controllo di un night club e decorandolo secondo i tuoi gusti: sia i night club che le relative migliorie e modifiche sono scontati del 30% questa settimana.

Tornano le piante di peyote e il Completo Sasquatch

Le piante psicoattive imbevute di speciali poteri di metamorfosi sono tornate. Dopo il tuo primo trip di peyote, aspetta la nebbia e la notte per mangiare una pianta di peyote speciale nelle colline di Grapeseed e trasformarti nello schivo Sasquatch.

Gioca a GTA Online questa settimana per ricevere il Completo Sasquatch nel tuo guardaroba, in modo da diventare oggetto di attenzioni da parte di tutti i residenti di Southern San Andreas, ogni volta che vuoi.

GTA$ e RP doppi negli Assassinii di Madrazo

Quando si parla di ripulire le strade, gli scarti degli altri possono essere preziosi. Per esempio: i proprietari di un'agenzia di cauzioni possono usare la forza per uccidere i bersagli negli Assassinii di Madrazo e ottenere GTA$ e RP doppi fino al 9 aprile.

Porta a termine 3 assassinii per Martin Madrazo per completare la Sfida settimanale e guadagnare 100.000 GTA$ bonus.

GTA$ e RP doppi nella serie in evidenza

La serie in evidenza di questa settimana include una selezione di mappe da 4 a 8 giocatori che tornano disponibili, tra cui alcune molto amate come Lotta di classe, Due colpi e via, Juggernaut, Oltre la linea e altro. Partecipando alla serie in evidenza durante questa settimana, otterrai ricompense doppie.

I giocatori su PS5, Xbox Series X|S e PC Enhanced possono sfruttare quest'opportunità per completare il livello 4 delle sfide dei progressi della carriera della sezione modalità Competizione. Tuffati nella serie in evidenza dal cerchio a Legion Square.

30% di sconto sulla Turismo Omaggio e altro

L'elegante Grotti Turismo Omaggio (supercar), compatibile con l'attrezzatura di Imani, questa settimana è scontata del 30%, insieme a una serie di formidabili auto sportive che ti porteranno sul podio: Übermacht Niobe (sportiva) e Penaud La Coureuse (sportiva).

Sconti aggiuntivi

Night club – 30% di sconto

Migliorie e modifiche per night club – 30% di sconto

Grotti Turismo Omaggio (supercar) – 30% di sconto

Übermacht Niobe (sportiva) – 30% di sconto

Penaud La Coureuse (sportiva) – 30% di sconto

Gallivanter Baller ST-D (SUV) – 30% di sconto

Pegassi Toros (SUV) – 30% di sconto

Vapid Dominator GT (muscle car) – 30% di sconto

Declasse Tahoma Coupe (muscle car) – 30% di sconto

Lampadati Cinquemila (berlina) – 30% di sconto

Ocelot XA-21 (supercar) – 30% di sconto

Pegassi Zorrusso (supercar) – 30% di sconto

Pfister Comet S2 (sportiva) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare El Strickler (solo su PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced], gratis per gli abbonati a GTA+) | Cannone a rotaia (30% di sconto) | Fucile a pompa da combattimento | Lanciagranate EMP compatto (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa Sweeper | Fucile avanzato | Stecca da biliardo | Tubi bomba | Bombe adesive | Gas lacrimogeno | Giubbotti antiproiettile

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

LCC Avarus (moto) | Benefactor Feltzer (sportiva) | Vapid Hustler (muscle car) | Dewbauchee Rapid GT (sportiva) | Dinka Jester (gara) (sportiva)

Autosalone Luxury Autos

Übermacht Niobe (sportiva, 30% di sconto) | Vapid Aleutian (SUV)

Veicolo di prova premium (PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced]): Grotti Brioso R/A (compatta)

Veicolo trofeo: piazzati al primo posto nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni consecutivi per vincere una Pegassi Zorrusso (supercar) da gara blu.

Nell'area di prova: Hijak Ruston (sportiva), Vapid Blade (muscle car) e Pfister 811 (supercar)

Ruota fortunata: Pfister Comet S2 (sportiva)

