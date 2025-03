GTA Online: GTA$ e RP doppi ne Il furto del Titan di Oscar Guzman torna a volare

Aiuta Oscar a far abbassare la cresta alla Eberhard Munitions prendendo le armi rubate in Il furto del Titan, l'esplosivo finale di Oscar Guzman torna a volare e ottieni GTA$ e RP doppi fino al 26 marzo. Qui tutti i tuoi preparativi daranno i loro frutti, quindi non trascurare i dettagli.

CONSIGLIO: tutte le armi del Titan 250 D si trovano sul lato sinistro, quindi resta sulla destra dei bersagli che devi distruggere per rendere più facile la vita ai tuoi complici. Lanciati in azione con la sala d’attesa completa per sfruttare a pieno la potenza di fuoco del Titan e prendi il Lanciamissili a ricerca all'inizio per eliminare gli elicotteri della Eberhard.

Vai su Maze Bank Foreclosures per acquistare l'hangar McKenzie e iniziare a lavorare con Oscar.

GTA$ e RP doppi in The Vespucci Job (Remix)

Mettiti al volante in questa versione ad alta velocità di una modalità classica in cui un pilota corre contro il tempo per passare attraverso i checkpoint mentre gli altri gli danno la caccia. Prova a ottenere la vittoria con GTA$ e RP doppi in The Vespucci Job (Remix) fino al 26 marzo.

Entra in azione raggiungendo la serie in evidenza a Legion Square.

Ottieni la maglietta Western bianca

Saccheggia tre nascondigli questa settimana per completare la sfida settimanale e ottenere 100.000 GTA$ aggiuntivi, oltre alla Maglietta Western bianca da biker.

20% di sconto sul RO-86 Alkonost

Domina i cieli con l'RO-86 Alkonost, un aereo militare con opzioni stealth che si attivano ad altitudini elevate e la possibilità di effettuare un bombardamento. Vai sul sito di Warstock Cache & Carry per acquistarne uno con lo sconto del 20%.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Albany Alpha (sportiva) | Dinka Verus (fuoristrada) | Pegassi Esskey (moto) | Grotti Cheetah (supercar) | Grotti GT500 (sportiva classica)

Autosalone Luxury Autos

Dinka Chavos V6 (berlina) | Annis Euros X32 (coupé)

Altri veicoli in offerta questa settimana

Veicolo di prova premium (PS5, Xbox Series X|S e PC [Enhanced]): Benefactor Stirling GT (sportiva classica)

Veicolo trofeo: piazzati tra i primi cinque posti nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi e ottieni la Enus Windsor Drop (coupé).

Nell'area di prova: Överflöd Entity XF (supercar), Pegassi Torero (sportiva classica) e Grotti Carbonizzare (sportiva)

Ruota fortunata: Maibatsu MonstroCiti (fuoristrada)

SCONTI

RO-86 Alkonost (aereo) – 20% di sconto

Western Company Rogue (aereo) – 40% di sconto

Mammoth Streamer216 (aereo) – 40% di sconto

Sea Sparrow (elicottero) – 40% di sconto

Benefactor SM722 (sportiva) – 30% di sconto

Enus Deity (berlina) – 30% di sconto

Grotti Furia (supercar) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Bombe adesive (gratis) | Up-n-Atomizer (40% di sconto) | Carabina d'ordinanza (30% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile militare El Strickler (gratis per gli abbonati a GTA+) | Fucile a pompa da combattimento | Fucile da tiratore | Fucile d'assalto | Manganello | Tubi bomba | Granate | Giubbotti antiproiettile

