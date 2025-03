GTA Online: ricompense doppie e GTA$ bonus in Oscar Guzman

Raggiungi nuove vette con le ricompense doppie nelle missioni di vendita dei carichi aerei e GTA$ doppi nelle sfide bonus di Oscar Guzman

Inoltre, torna Air Force Zero, 20% di sconto sulla Bravado Banshee GTS e altro ancora

Questa settimana, vendi merce di valore nelle missioni di vendita dei carichi aerei per ottenere GTA$ e RP doppi, che diventano quadrupli per gli abbonati a #GTA+.

Recupero più veloce di carichi speciali da parte del personale

Porta al massimo l'efficienza e la produttività della tua impresa avvalendoti dei servizi di Rooster McCraw per recuperare i carichi aerei: ti porterà due casse nella metà del tempo.

Inoltre, completa 5 missioni di rifornimento per qualsiasi attività per completare la sfida settimanale e ottieni 100.000 GTA$.

GTA$ doppi per le sfide delle missioni di Oscar Guzman torna a volare

Vola alto e completa le sfide delle missioni di Oscar Guzman torna a volare, come la consegna di un Mogul o un DH-7 Iron Mule, o il recupero di equipaggiamento opzionale. Questa settimana le sfide offrono GTA$ doppi.

Completa Il furto del Titan e consolida la vendetta di Oscar per ricevere 200.000 GTA$ aggiuntivi entro 72 ore dal completamento.

GTA$ e RP doppi in Air Force Zero

In Air Force Zero, un pilota deve attraversare uno spazio aereo ostile per raggiungere la sua destinazione, mentre una squadra di difensori respinge gli aggressori che provano a farlo saltare in aria. Qualsiasi sia la tua squadra, otterrai GTA$ e RP doppi fino al 2 aprile.

20% di sconto sulla Bravado Banshee GTS e altro

La Bravado Banshee GTS (sportiva) è il tipo di auto sportiva ad alte prestazioni che potresti vedere tranquillamente su un cartellone pubblicitario, schiacciata tra popstar e modelle pin-up. Questa settimana, puoi trasformare la tua fantasia in realtà con il 20% di sconto sulla Banshee GTS da Legendary #Motorsport.

Sconti aggiuntivi

Buckingham Conada (elicottero) – 40% di sconto

Buckingham Pyro (aereo) – 40% di sconto

Obey 8F Drafter (sportiva) – 30% di sconto

Pegassi Tezeract (supercar) – 30% di sconto

Pegassi Infernus Classic (sportiva classica) – 30% di sconto

HVY Nightshark (fuoristrada) – 30% di sconto

Dinka Postlude (coupé) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

Fucile militare El Strickler (gratis per gli abbonati a GTA+) | Storditore (40% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Fucile militare (30% di sconto) | Empia devastatrice | Fucile da cecchino pesante (gratis) | Mitra d'assalto | Manganello | Mine di prossimità | Tubi bomba | Molotov | Giubbotti antiproiettile

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Dewbauchee Massacro (sportiva) | Dinka Akuma (moto) | LCC Innovation (moto) | Dewbauchee Rapid GT Cabrio (sportiva) | Pfister Comet (sportiva)

Autosalone Luxury Autos

Dinka Jester RR widebody (sportiva) | Benefactor Vorschlaghammer (berlina)

Veicolo di prova premium (#PS5, #Xbox Series X|S e PC [Enhanced]): Bravado Banshee (sportiva)

Veicolo trofeo: piazzati nei primi 5 posti nella serie di gare dell'Autoraduno di LS per due giorni consecutivi per vincere il Vapid Caracara (fuoristrada)

Nell'area di prova: Schyster Deviant (muscle car), Bravado Verlierer (sportiva) e LCC Hexer (moto)

Ruota fortunata: Lampadati Corsita (sportiva)

