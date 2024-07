Milan - Morata: Grande club - non vedo l'ora di andare in Italia

So che ho davanti ancora i migliori anni della mia carriera e voglio andare in questo grande club che è il Milan.

Spettacolo - "Gli italiani mi hanno sempre trattato con rispetto incredibile e non vedo l’ora di andare prima in vacanza in Italia e poi di giocare ancora una volta là. So che ho davanti ancora i migliori anni della mia carriera e voglio andare in questo grande club che è il Milan. Maglia 9? Ancora non lo so, vediamo". Così Alvaro Morata ai microfoni di Sky Sport.