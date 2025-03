Milan-Lazio Serie A: formazioni ufficiali, orario e dove vederla in TV e streaming

Il 2 marzo 2025, alle ore 20:45, si disputerà a San Siro la partita tra Milan e Lazio, valida per la 27ª giornata di Serie A.

Probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1) : Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Sérgio Conceição.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia. Allenatore: Marco Baroni.

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. Gli abbonati Sky che hanno attivato il canale DAZN1 potranno seguirla sul canale 214 della piattaforma satellitare.

Il Milan attualmente occupa l'ottava posizione con 41 punti, frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 7 sconfitte, con 38 gol segnati e 28 subiti. Il miglior marcatore dei rossoneri è Tijjani Reijnders con 8 reti. La Lazio si trova al quinto posto con 47 punti, ottenuti grazie a 14 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, con 47 gol fatti e 34 subiti. Il capocannoniere dei biancocelesti è Valentín Castellanos con 9 gol.

La gara sarà diretta dall'arbitro Gianluca Manganiello di Pinerolo, con Paolo Silvio Mazzoleni al VAR.

Questo match rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre nella corsa verso la qualificazione alle competizioni europee.

