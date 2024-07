Wimbledon - Alcaraz in finale: Medvedev battuto in 4 set

Carlos Alcaraz è il primo finalista del singolare maschile di Wimbledon 2024.

Spettacolo - Carlos Alcaraz è il primo finalista del singolare maschile di Wimbledon 2024. Lo spagnolo, numero 3 del mondo e detentore del titolo, in semifinale batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-7 (1-7), 6-3, 6-4, 6-4 in 2h55'. In finale, l'iberico attende il vincente della seconda semifinale tra il serbo Novak Djokovic, numero 2 del mondo, e l'azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 25.