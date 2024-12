Jannik Sinner: 'Ho commesso un errore'. A Wimbledon ero pallido; ho capito chi sono i veri amici

Il 2024 è stato un anno indimenticabile per Jannik Sinner, segnato da trionfi e sfide personali. Il tennista italiano ha conquistato due titoli del Grande Slam, raggiunto la vetta del ranking mondiale, vinto le ATP Finals e contribuito a un'altra vittoria in Coppa Davis per l'Italia. Tuttavia, ha dovuto affrontare problemi all'anca, un caso di doping e voci su una presunta rottura con Anna Kalinskaya.

In un'intervista a "Esquire", Sinner ha dichiarato: "Non ci crederete, ma essere il migliore non è mai stato il mio obiettivo. Do più valore al tipo di persona che sono, al tipo di persone di cui mi circondo e al grado di fiducia che posso avere in loro". Ha aggiunto: "Non credo che se vinci sei bravo, mentre se perdi non sei bravo per niente. Ognuno di noi ha i propri talenti. La fortuna sta nel trovare un modo per esprimerli. Essere un campione significa affrontare molta più pressione. Ma credo davvero che non ci siano soldi che possano sostituire l'essere sani e vivere la tua vita circondato dalle persone che ami. Io credo che o si vince o si impara. Perdere spesso contro Novak Djokovic mi ha insegnato molto. Fa bene, ti sveglia".

Riguardo al caso di doping, Sinner ha spiegato: "È stato un periodo duro per me. Non potevo parlarne con nessuno, non potevo sfogarmi o chiedere aiuto. Tutte le persone che mi conoscevano e mi guardavano giocare capivano che c'era qualcosa che non andava in me. Ho avuto notti insonni, perché anche se sei certo della tua innocenza, sai che si tratta di cose complesse. Tutti hanno detto subito la verità e questo mi ha permesso di giocare immediatamente, ma a Wimbledon ero pallido. Anche dopo, il mio sentimento verso le persone era di paura. Sono andato ad allenarmi alla clubhouse di Cincinnati e ho pensato: 'Come mi guardano? Cosa pensano veramente di me?'. Ho capito chi sono i miei veri amici".

Infine, Sinner ha ammesso un errore commesso nel 2024: "Il tennis è importante, ma non ho trascorso abbastanza tempo con le persone che amo. Devo trovare il tempo per questo, perché alcune cose passano e non tornano mai più".

