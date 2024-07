Kate - abito viola a Wimbledon segno di speranza ma anche di potere

Dopo la sua partecipazione al Trooping the Colour, la parata ufficiale per il compleanno del re a giugno, Kate era determinata a essere anche a Wimbledon.

Un tempo era anche appannaggio esclusivo dei monarchi, poiché era un colore molto costoso da produrre

Attualità/royalfamilynews - Kate Middleton ha scelto un abito viola per assistere alla finale di tennis a Wimbledon, domenica scorsa. Un colore ben augurante, per quanto riguarda gli eventi sportivi, ma anche un segno di speranza per i malati di cancro, secondo l'Independent. La presenza della principessa del Galles al torneo tennistico ha segnato il suo secondo impegno pubblico dell'anno mentre prosegue la cura. Dopo la sua partecipazione al Trooping the Colour, la parata ufficiale per il compleanno del re a giugno, Kate era determinata a essere anche a Wimbledon. "C'erano due appuntamenti a cui non voleva davvero mancare", ha detto una fonte vicina alla principessa a Vanity Fair. "Voleva essere al Trooping per supportare il re e a Wimbledon perché ci va ogni anno e le dà grande gioia". I collaboratori reali hanno tuttavia dichiarato al magazine che la moglie del principe William ha intenzione di "riprendere da dove ha lasciato" i suoi compiti, quando si sentirà sufficientemente bene.

Parlando sempre dell'abito scelto dalla principessa, l'esperta di colori Jules Standish ha detto a Fabulous che il viola è considerato una tonalità "rilassante" da indossare. Un tempo era anche appannaggio esclusivo dei monarchi, poiché era un colore molto costoso da produrre. "Questo colore è spesso associato al potere, al lusso e al glamour, ma allo stesso tempo ha un effetto calmante - ha affermato Standish -. Mette in risalto la personalità unica di Kate e le sue qualità di leadership discreta in modo creativo e visionario".