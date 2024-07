Che fine ha fatto il piccolo principe? Louis né a Wimbledon né agli Europei e i fan chiedono 'giustizia'

Quest'ultimo era accompagnato dalla frase: Il principe George alla finale di calcio, la principessa Charlotte alla finale di Wimbledon, il principe Louis che fa festa a casa.

giustizia per il principe Louis!

Attualità/royalfamilynews - I fan della famiglia reale urlano "giustizia" per il principe Louis, dopo che la principessa Charlotte e il principe George hanno raggiunto i genitori in due importanti eventi sportivi nello scorso fine settimana. Ieri, la principessa del Galles Kate Middleton è andata con la principessa Charlotte ad assistere al trionfo di Carlos Alcaraz su Novak Djokovic a Wimbledon. Il principe George, invece, era a Berlino con il principe di Galles William per la finale dell'Inghilterra contro la Spagna negli Europei del 2024. L'assenza del piccolo principe sia da Wimbledon che dalla Germania ha spinto molte persone a fare divertenti speculazioni. I fan sui social media hanno scherzato dicendo che il principe stava "facendo festa a casa", altri hanno chiesto "giustizia per il principe Louis", sottolineando che si era perso anche lo spettacolo di Taylor Swift a Wembley, a cui i suoi fratelli avevano assistito con il principe William il mese scorso.

Altri ancora hanno ipotizzato che il terzogenito di Kate fosse "bloccato a casa per qualche imprevisto", mentre il resto della famiglia era fuori a godersi i grandi eventi sportivi. Su X, Ella Brockway, redattrice del Washington Post, ha scritto: "George vince la finale degli Europei... Charlotte vince la finale di Wimbledon ... George e Charlotte si godono il concerto di Taylor Swift... giustizia per il principe Louis!". Un'altra persona ha pubblicato un meme con un ragazzino che balla scatenato nel suo salotto e ha aggiunto la didascalia: "La principessa Charlotte è a Wimbledon, il principe George guarda la finale degli Europei, il principe Louis a casa da solo". Un altro meme mostrava un ragazzino che saltava su un letto, rovesciando popcorn ovunque. Quest'ultimo era accompagnato dalla frase: "Il principe George alla finale di calcio, la principessa Charlotte alla finale di Wimbledon, il principe Louis che fa festa a casa".