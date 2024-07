Meghan Markle incanta in bianco nuziale agli ESPYs 2024

Meghan Markle ha catturato l'attenzione di tutti agli ESPYs 2024, accompagnando il marito, il Principe Harry, in un abito bianco che ricordava molto il suo vestito di nozze del 2018. La Duchessa di Sussex ha indossato una replica quasi identica del meraviglioso abito da sposa firmato Stella McCartney che aveva sfoggiato durante il ricevimento del loro matrimonio.

L'abito originale di Meghan, disegnato da Clare Waight Keller per Givenchy, si distingueva per la sua eleganza e semplicità, con una scollatura a barca che metteva in risalto le spalle e un taglio che enfatizzava la sua silhouette snella. La gonna era realizzata in seta cady a doppio strato, un tessuto sviluppato appositamente per l'occasione, che donava al vestito un aspetto lucido ma sobrio.

Il richiamo all'abito da sposa del 2018 non si limitava solo al design. Meghan ha completato il suo look con accessori minimalisti, tra cui un paio di orecchini di diamanti e un'acconciatura semplice ma elegante. Questo omaggio al passato ha reso la sua apparizione ancora più affascinante, suscitando ammirazione e nostalgica reverenza tra i presenti e i fan di tutto il mondo.

La presenza della coppia agli ESPYs ha anche sottolineato l'impegno continuo di Harry nel campo delle iniziative benefiche. Il Principe Harry ha ricevuto il Pat Tillman Award for Service per il suo lavoro con la fondazione Invictus Games, un'organizzazione che supporta i veterani feriti attraverso lo sport. Durante il discorso di accettazione, Harry ha lodato il supporto di Meghan, definendola una "fonte costante di ispirazione e forza".

La loro apparizione agli ESPYs arriva in un momento cruciale per la coppia, che continua a bilanciare i loro impegni pubblici con la vita familiare. Recentemente, Meghan ha anche concluso le riprese del suo prossimo show culinario per Netflix, un progetto che ha generato molta attesa e curiosità. La serie, che si concentrerà su ricette di tutto il mondo, è prevista per il rilascio entro la fine dell'anno.

Il ritorno di Meghan sotto i riflettori con un look così iconico non solo celebra un momento speciale della sua vita, ma rinforza anche il legame della coppia con i loro sostenitori. Il loro viaggio continua a essere seguito con grande interesse, dimostrando come riescano a mantenere la loro influenza e rilevanza sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti.