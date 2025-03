Meghan Markle condivide una foto con i figli Archie e Lilibet: scoppia la polemica

Meghan Markle, Duchessa di Sussex, ha recentemente pubblicato su Instagram una rara fotografia insieme ai suoi figli, Archie, 5 anni, e Lilibet, 3 anni. Nell'immagine, Meghan tiene in braccio Lilibet, mentre Archie le abbraccia la gamba; entrambi i bambini mostrano capelli rossi, ereditati dal padre, il principe Harry. La foto è accompagnata dalla didascalia: "Ogni giorno è una storia d'amore" .

Poco dopo la condivisione dello scatto, Meghan ha annunciato il lancio della sua nuova pagina 'ShopMy', parte del marchio 'As Ever'. Questa piattaforma presenta una collezione curata di abbigliamento e accessori preferiti dalla Duchessa, tra cui l'abito 'Windsor' di Heidi Merrick (£1.068), sandali Saint Laurent (£600), una collana (£400) e una camicia di lino (£148) .

La tempistica della pubblicazione ha suscitato critiche da parte di alcuni esperti reali. Phil Dampier, autore e giornalista specializzato nella famiglia reale, ha definito la mossa "di cattivo gusto e disperata", accusando Meghan di sfruttare l'immagine dei figli per promuovere iniziative commerciali . Inoltre, è stato sollevato il dubbio che tale azione possa violare gli accordi presi durante il "Megxit", che prevedevano il non utilizzo dei titoli reali per fini lucrativi.

Altri osservatori hanno evidenziato una contraddizione tra la richiesta di privacy avanzata dai Sussex per i loro figli e l'uso della loro immagine in contesti promozionali. La controversia evidenzia le sfide nel bilanciare la vita privata con le iniziative pubbliche e commerciali intraprese dalla coppia.

With Love, Meghan: la nuova serie di Netflix non conquista il pubblico

Meghan Markle e Billie Eilish donano merchandising a una 15enne colpita dagli incendi in California

Harry e Meghan criticati come 'turisti del disastro' dopo gli incendi a Los Angeles