Meghan Markle lancia il marchio 'As Ever' con il supporto di Netflix: lo staff esprime frustrazione

Meghan Markle ha lanciato oggi, 2 aprile 2025, il suo nuovo marchio di lifestyle 'As Ever', specializzato in prodotti come marmellate, miele, tisane e mix per crêpes. Il lancio è accompagnato dalla serie Netflix 'With Love, Meghan', prodotta in collaborazione con la piattaforma di streaming.

Secondo fonti interne, il team di Netflix coinvolto nel progetto ha manifestato segni di stanchezza a causa delle sfide logistiche affrontate, tra cui il cambio di nome del marchio da 'American Riviera Orchard' a 'As Ever' e l'incertezza sulla domanda dei prodotti. Inoltre, sono stati richiesti accordi di riservatezza per mantenere segreti i luoghi di produzione.

Per promuovere il marchio, Meghan ha coinvolto amici celebri e influencer, che hanno ricevuto campioni dei prodotti da condividere sui social media. In un'intervista al New York Times, la duchessa ha espresso entusiasmo per il lancio, definendolo un "momento cruciale" per 'As Ever'. Ha inoltre condiviso dettagli personali, come la sua abitudine di conservare cibi pronti nel freezer e il prezzo previsto per le marmellate, tra 12 e 15 dollari.

