Sony - arrivo il kit ZV-E10 II e obiettivo E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II

Sony presenta oggi la ZV-E10 II, la seconda generazione della fotocamera mirrorless ZV-E10, best-seller nella sua categoriai, progettata per offrire ai creatori di contenuti di qualsiasi livello uno strumento facile da usare, compatto e versatile.

La nuova ZV-E10 II mantiene tutte le caratteristiche che hanno determinato il successo dell’originale, come i Creative Look, l’impostazione Product Showcase, la funzione di sfocatura dello sfondo e lo schermo ad apertura laterale orientabile, con l’aggiunta di numerose migliorie per applicazioni d’uso più elaborate e una maggiore praticità.

Rispetto alla ZV-E10, l’hardware interno di ZV-E10 II è stato ulteriormente perfezionato, con un innovativo sensore CMOS Exmor R™ da 26 MP (effettivi, circa) e il più recente processore d’immagine BIONZ XR™ di Sony. Inoltre, anche la messa a fuoco automatica e le potenzialità per la registrazione video sono state ottimizzate, con l’introduzione dell’impostazione Cinematic Vlogii, di una nuova interfaccia utente in formato verticale, della più recente batteria Sony Z ad alta capacità, per un’autonomia prolungata, e di modalità di connettività potenziate per semplificare il live streaming e il trasferimento di dati. Compatta e leggera, con i suoi 377 grammi circa di pesoiii la fotocamera si maneggia agevolmente con una mano.

L’altra novità presentata oggi è l’obiettivo power zoom APS-C compatto E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II, che sarà disponibile singolarmente o come parte del kit della ZV-E10 II. La nuova ottica offre migliori prestazioni di messa a fuoco automatica (AF) e registrazione video rispetto al modello precedente, il tutto senza compromessi in termini di leggerezza.

“Sin dal principio, lo scopo della linea ZV di Sony era creare fotocamere in grado di generare risultati di elevata qualità, pur essendo estremamente semplici da usare. Oggi, la linea prosegue nella stessa direzione, con un’evoluzione sorprendente,” spiega Yann Salmon Legagneur, Head IP&S Marketing, Sony Europe di Sony Europe. “Le migliorie che abbiamo integrato nel modello ZV-E10 II sono pensate per aiutare i creator a sviluppare il loro stile personale, attraverso funzioni come i Creative Look personalizzati e l’impostazione Cinematic Vlog. La nostra missione è continuare ad affinare le nostre tecnologie a supporto dei creativi di qualsiasi livello, dando loro gli strumenti ? per dare forma alle loro idee.”

Impronta estetica su misura per foto e video

La ZV-E10 II è dotata di due funzioni principali finalizzate a produrre contenuti di qualità premium direttamente dalla fotocamera: Creative Look e Cinematic Vlog. Nei video come nelle fotografie, l’utente può migliorare istantaneamente le immagini scegliendo tra dieci opzioni Creative Look: Standard (ST), Portrait (PT), Neutral (NT), Vivid (VV), Vivid 2 (VV2), Film (FL), Instant (IN), Soft Highkey (SH), Black & White (BW) e Sepia (SE). Ognuno di questi profili può essere ulteriormente personalizzato modificando otto diversi parametri, in modo che ciascun creator possa trovare il suo stile espressivo unico. È possibile salvare sulla fotocamera fino a sei Creative Look personalizzati, in modo da poterli riutilizzare in tutta semplicità.

ZV-E10 II consente ai creator di realizzare contenuti video premium in stile cinematografico con un solo tocco, grazie all’impostazione Cinematic Vlog. Questa funzione regola automaticamente il formato, il frame rate e la velocità di transizione dell’AF a livelli ottimali per la realizzazione di riprese cinematografiche. Inoltre, i creator hanno a disposizione varie opzioni per massimizzare la loro espressività: ad esempio, possono perfezionare i loro video selezionando uno dei cinque “Look” disponibili, come S-Cinetone™, che migliora le tonalità della pelle, e applicare uno tra quattro “Mood”iv, per enfatizzare colori specifici.

Specifiche tecniche principali della fotocamera

Messa a fuoco automatica a rilevamento di fase sul piano focale a 759 punti v con Real-time Eye AF per persone, animali e uccelli e Real-time Tracking .

con Real-time Eye AF per persone, animali e uccelli e Real-time Tracking . Sensore Exmor R CMOS retroilluminato, la perfetta combinazione tra sensibilità elevata e rumore ridotto, con gamma ISO da 100 a 32000 vi.

Fotocamera con obiettivo intercambiabile APS-C, compatibile con oltre 70 obiettivi ad attacco E di Sony.

Velocità di lettura elevata e sovracampionamento da 5,6K per comprimere un’ampia quantità di informazioni in video in 4K fino a 60p vii .

. Stabilizzatore d’immagine elettronico con modalità Active viii , con giroscopio di precisione e un algoritmo avanzato in grado di misurare e compensare accuratamente le vibrazioni della fotocamera, garantendo una stabilizzazione altamente efficace senza limitare la mobilità, anche nelle riprese in 4K.

, con giroscopio di precisione e un algoritmo avanzato in grado di misurare e compensare accuratamente le vibrazioni della fotocamera, garantendo una stabilizzazione altamente efficace senza limitare la mobilità, anche nelle riprese in 4K. Batteria Z ad alta capacità (NP-FZ100), che permette la registrazione continua di videoix fino a 195 minuti con ogni ricarica.

Caratteristiche aggiuntive per agevolare la creazione di contenuti

Nuova interfaccia utente (UI) verticale, con rotazione automatica dall’orientamento orizzontale a quello verticale per semplificare la creazione di contenuti verticali. Insieme al monitor LCD inclinabile, consente all’utente di creare e visualizzare contenuti in qualsiasi angolazione.

Con registrazioni in 4K a 60p e fino a 120p in qualità XAVC-S Full HD, è possibile girare sequenze in modalità S&Q x e slow motion 5x (riproduzione 24p).

e slow motion 5x (riproduzione 24p). Impostazione Product Showcase, per realizzare comodamente video di recensioni prodotto con transizioni di fuoco perfette tra il viso del protagonista e l’oggetto che si desidera mettere in evidenza.

Funzione di sfocatura dello sfondo, per regolare la profondità di campo creando effetti bokeh in background con un semplice tocco.

Funzione auto esposizione (AE) con priorità viso, che rileva immediatamente il volto dei soggetti e perfeziona l’esposizione, in modo da ottimizzarne la luminosità, anche nei video più dinamici con condizioni di luce variabili.

Effetto Soft Skin, per rendere più uniforme l’aspetto della pelle del soggetto e ridurre le imperfezioni.

Connettività semplificata grazie alla porta USB 3.2 Type-C® (SuperSpeed USB 5 Gbps), che consente anche trasferimenti cablati ad alta velocità verso smartphone o PC compatibili tramite Creators’ App, agevolando la post-produzione e la condivisione sui social media xi .

. Possibilità di creare sequenze in time-lapse xii direttamente sulla fotocamera e di regolare l’intervallo di esposizione da 1 secondo a 60 secondi xiii .

direttamente sulla fotocamera e di regolare l’intervallo di esposizione da 1 secondo a 60 secondi . Avanzato microfono a 3 capsule integrato con possibilità di selezionare la direzionalità per un audio nitido e di alta qualità (introdotto per la prima volta nel modello ZV-E1). Impostando la modalità “Auto” o scegliendo tra le direzioni anteriore, posteriore o entrambe, è possibile selezionare la direzione di rilevazione dell’audio in base all’ambiente e alle caratteristiche del video.

Antivento in dotazione con la fotocamera per ridurre il rumore in caso di riprese in condizioni ventose.

Slitta multi-interfaccia (MI) per connettere con la massima facilità un eventuale microfono esterno, ampliando le opzioni audio laddove necessario.

Livestream con il supporto della connettività Wi-Fi a 5 GHz xiv .

. Funzione di lettura schermo di Sonyxv, con lettura ad alta voce delle diciture di menu e delle schermate di riproduzione video per rendere ancora più comodo l’utilizzo dello strumento, e funzione di ingrandimento dei menu, per un’accessibilità sempre più ampia.

L’ambiente sempre in primo piano

Il corpo macchina della fotocamera ZV-E10 II è realizzato con materiali riciclati, tra cui SORPLAS™ xvi, per ridurre l’impatto ambientale, senza compromettere la funzionalità. Gli imballaggi individuali sono ottenuti dall’esclusiva carta riciclata di Sony “Original Blended Material”, composta da bambù, fibre di canna da zucchero e carta riciclata ritirata dal mercato. Negli ultimi 11 anni, Sony ha sostituito circa 395 tonnellatexvii di plastica vergine, presente nelle sue fotocamere e videocamere digitali, con plastica riciclata.

Caratteristiche principali del versatile obiettivo E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II

E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II è il 75o obiettivo ad attacco E di Sony e rappresenta la soluzione ottica ideale per la nuova fotocamera ZV-E10 II, grazie alle sue dimensioni compatte e alla sua poliedricità (lunghezza focale equivalente al formato full frame da 35 mm: 24-75 mm). L’elevata risoluzione è garantita da quattro elementi asferici e da un elemento ED (Extra low Dispersion), conciliati in un efficiente design ottico. Con una distanza di messa a fuoco minima di 0,25 m (grandangolo) e 0,30 m (teleobiettivo) e un ingrandimento massimo di 0,215x, E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II offre prestazioni versatili nelle inquadrature da vicino, per catturare ogni dettaglio. Con la fotocamera spenta, E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II si riduce a una lunghezza totale di circa 31,3 mm e, grazie alle dimensioni ridotte e al peso contenuto (circa 107 g), si configura come un obiettivo portatile adatto alle esigenze di scatto della quotidianità. ? ?

Fluido e performante, il power zoom è ideale per le riprese video, e l’AF è disponibile anche in fase di zoom. La stabilizzazione ottica integrata funziona in sinergia con lo stabilizzatore della fotocameraxviii, anche in modalità Active, per ridurre al minimo l’effetto mosso nei video. E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II supporta la compensazione integrata dell’effetto “breathing”xix, per minimizzare le variazioni dell’angolo di campo durante la messa a fuoco, così da ottenere riprese stabili e naturali.

Disponibilità

ZV-E10 II e E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS II saranno disponibili dalla fine di luglio 2024.

È disponibile un video prodotto dedicato alla nuova ZV-E10 II qui.