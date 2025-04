Sony presenta tre nuovi speaker ULT POWER SOUND

La serie "ULT POWER SOUND " aggiunge alla gamma 3 nuovi speaker:

ULT TOWER 9 e ULT TOWER 9AC per bassi intensi e un suono potente.

ULT FIELD 5 per bassi potenti ascoltando anche musica in movimento.

ULT FIELD 3 per bassi potenti nel palmo della mano.

I microfoni wireless ULTMIC1, new entry della gamma, per voci cristalline abbinati alla serie ULT POWER SOUND.

Novità assoluta, Sony ha iniziato a collaborare con la superstar mondiale Post Malone per mostrare come la nuova gamma ULT POWER SOUND sia "For The Music".

Sony ha annunciato oggi l'espansione della gamma ULT POWER SOUND, progettata per far sentire come in prima fila a un concerto. Con il claim "Massive Bass. Ultimate Vibe", gli ULT TOWER 9, ULT TOWER 9AC, ULT FIELD 5 e ULT FIELD 3 sono pensati per gli amanti della musica e offrono un'esperienza audio da cardiopalma, con bassi potenti e un suono dinamico, semplicemente premendo il pulsante ULT. Alla gamma si aggiunge anche ULTMIC1, una coppia di microfoni wireless compatibili con i prodotti della serie ULT POWER SOUND.

Vivi i bassi intensi e il suono più potente con ULT TOWER 9 e ULT TOWER 9AC

ULT TOWER 9 e ULT TOWER 9AC offrono bassi massicci e una pressione sonora potente e coinvolgente. Con ULT TOWER 9 wireless la musica può seguirti ovunque, mentre ULT TOWER 9AC necessita l’alimentazione e offre un suono ancora più potente. Premendo il pulsante ULT si accede a due modalità di bassi: ULT1 per bassi più profondi e a bassa frequenza e ULT2 per bassi potenti e incisivi. Inoltre, la festa arriverà in ogni angolo della stanza con 360° Party Sound. Gli speaker ULT TOWER 9 e ULT TOWER 9AC sono dotati di quattro tweeter che diffondono un suono chiaro sia nella parte anteriore che in quella posteriore dello speaker e di due diffusori per le frequenze medie che garantiscono la pulizia delle voci. Gli speaker includono anche l'unità di altoparlanti X-Balanced di Sony, per garantire un suono chiaro e potente. L'insieme di questi speaker garantisce una diffusione del suono in grado di far sentire tutta la potenza della musica in qualsiasi punto dello spazio.

La festa non finirà mai grazie alla batteria da 25 ore di durata di ULT TOWER 92, mentre ULT TOWER 9AC è disponibile con connessione CA senza batteria integrata, per offrire una potenza sonora più elevata. La maniglia semplifica il trasporto o il sollevamento di ULT TOWER 9 e ULT TOWER 9AC, mentre le rotelle consentono di trascinare facilmente lo speaker, così che la musica possa arrivare ovunque.

ULT TOWER 9 e ULT TOWER 9AC non si limitano a riprodurre musica, ma trasformano ogni spazio in un vero e proprio party. Le luci 360° Party creano un display luminoso sincronizzato3 che consente di collegare fino a 100 speaker compatibili, sincronizzando musica e luci senza soluzione di continuità, per creare in qualsiasi luogo un'atmosfera da festa.

Gli ULT TOWER 9 e ULT TOWER 9AC sono inoltre dotati di funzioni facili e divertenti come gli ingressi per karaoke e chitarra e l’esclusiva funzione TV Sound Booster, che consente di godere di un'esperienza audiovisiva migliorata durante la visione di qualsiasi contenuto, dai video di concerti live ai film.

Porta la tua musica ovunque con ULT FIELD 5 e ULT FIELD 3

ULT FIELD 5 e ULT FIELD 3 sono dotati di tracolla per poter portare facilmente la musica ovunque.?ULT FIELD 5 offre un'esperienza musicale superiore con bassi ricchi e potenti, mentre ULT FIELD 3 offre bassi profondi in un corpo compatto. ??Entrambi gli speaker garantiscono la potenza di ULT POWER SOUND alla pressione del pulsante ULT. ULT FIELD 5 offre due modalità: ULT1 per bassi più profondi e a bassa frequenza e ULT2 per bassi potenti e incisivi. Su ULT FIELD 3 il pulsante ULT consente di ottenere bassi intensi. ?

La tecnologia di ULT FIELD 5 lavora in armonia per una migliore qualità del suono. L'unità X-Balanced speaker produce un suono pulito e potente, mentre il tweeter riproduce note nitide per le alte frequenze. I radiatori passivi sono ottimizzati per migliorare il suono dei bassi.

ULT FIELD 3 offre una potenza di suono che non ne compromette la chiarezza. Lo speaker offre un audio potente e voci cristalline grazie al design del driver attivo a 2 vie, che incorpora un woofer e un tweeter dedicati. Inoltre, la disposizione dei radiatori passivi laterali è stata ottimizzata per migliorare il suono dei bassi.

La tracolla removibile è perfetta per la vita in movimento e offre molteplici opzioni di trasporto: sulla spalla appeso al fianco o posizionato di traverso sulla schiena per diffondere il suono ovunque se ne abbia bisogno. Questo rende entrambi gli speaker ideali per le avventure in bicicletta, sullo skateboard o a piedi4 . Con ULT FIELD 5 e ULT FIELD 3 è inoltre possibile scegliere il colore che più si adatta al proprio look: Black e Off White per ULT FIELD 5, a cui si aggiunge la colorazione Forest Grey per ULT FIELD 3.

L'impressionante autonomia di 25 ore della batteria di ULT FIELD 55 consente di avere energia per tutta la notte, mentre ULT FIELD 3 offre fino a 24 ore6 di carica.

Con i gradi di impermeabilità e di resistenza alla polvere IP66 e IP677 , ULT FIELD 5 e ULT FIELD 3 sono pronti per essere utilizzati in piscina, al parco o in qualsiasi altra situazione - e non ci sono problemi nemmeno a lavarli8 . Gli speaker sono anche resistenti all'acqua salata, il che significa che si può ascoltare musica anche in spiaggia.

ULT FIELD 5 è inoltre dotato di luci a 360° per dare vita a qualsiasi festa. Entrambi gli speaker includono anche altre comode funzioni come Party Connect, Multipoint Connection, Bluetooth® Fast Pair9 e una porta di ricarica USB.

Canta a squarciagola con ULTMIC1

ULTMIC1 è l’ultimo arrivato della serie ULT POWER SOUND. Che si tratti di un'esibizione da solista o di un duetto con un amico, ULTMIC1 è il compagno perfetto per il karaoke e porta chi canta al centro della scena. Progettati per abbinarsi perfettamente agli speaker della serie ULT POWER SOUND, questi microfoni wireless permettono il collegamento istantaneo di due microfoni wireless tramite l’inserimento dei dongle nell’entrata del microfono, per offrire una straordinaria chiarezza vocale.

Partnership con la superstar globale Post Malone

Sony ha collaborato con la superstar mondiale Post Malone per il lancio della nuova serie ULT POWER SOUND nell'ambito della campagna audio "For The Music" di Sony. Post Malone, uno degli artisti più influenti della sua generazione, incarna lo spirito di autenticità, creatività e connessione, valori che sono alla base dell'approccio di Sony all'innovazione audio. "Ho sempre voluto che la musica fosse personale e questa collaborazione con Sony è un'occasione per creare qualcosa che avvicini le persone alla musica in modo reale", ha dichiarato Post Malone. "La serie ULT POWER SOUND è pazzesca, dovrebbero provarla tutti". La collaborazione prende il via questo mese con il lancio della nuova serie ULT POWER SOUND di Sony. Ulteriori dettagli sulla partnership saranno annunciati nei prossimi mesi.

Attenzione all’ambiente

La serie ULT POWER SOUND non è stata progettata solo per offrire un suono potente, ma anche per rispettare l'ambiente. Nel materiale di imballaggio10 di ULT FIELD 5, ULT FIELD 3 e ULTMIC1 non viene utilizzata plastica. Questo riflette l'impegno di Sony nel ridurre l'impatto ambientale dei suoi prodotti e delle sue pratiche.

Disponibilità

Tutti i nuovi prodotti della serie ULT saranno disponibili a partire da aprile 2025

