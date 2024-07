Red Dead Online: ricompense triple e bonus per Naturalisti

I NATURALISTI OTTENGONO RICOMPENSE TRIPLE E BONUS PER RACCOGLIERE CAMPIONI DELLA FAUNA E PRENDERE PARTE NEGLI EVENTI FREE ROAM PER NATURALISTI

In più, RDO$ e PE doppi nelle Serie in evidenza e RDO$, Oro e PE doppi nelle missioni via telegramma

Carica il tuo fucile Varmint con munizioni sedative non letali e mettiti a tranquillizzare la fauna locale. La naturalista Harriet Davenport fornisce RDO$ e PE tripli sulle vendite di campioni fino al 29 luglio.

Oltre ai guadagni aumentati, completare una vendita di campioni delle specie a Mrs. Davenport garantisce anche le seguenti ricompense per tutto il mese di luglio:

2-8 luglio: Stivali Strickland bianchi

9-15 luglio: sconto del 50% su una Tenda dell'accampamento

16-22 luglio: sconto del 50% sul Fuoco da campo di lusso

23-29 luglio: Pantaloni Carver bianchi

RDO$ E PE TRIPLI IN EVENTI FREE ROAM PER NATURALISTI

Dare sfogo al tuo lato selvaggio e partecipare agli eventi Free Roam Proteggi l’animale leggendario, Censimento animale e Fotografia naturalista ti farà ottenere ricompense triple.

OTTIENI PE PER LE CARTE ABILITÀ TRIPLI NEGLI EVENTI FREE ROAM

Partecipare agli eventi Free Roam è un ottimo modo per ottenere PE per le Carte abilità tripli per tutto il mese di luglio.

PONCHO REBELLION GRATIS E ALTRO

I patrioti che effettueranno l'accesso tra il 2 e l'8 luglio riceveranno gratuitamente il Poncho Rebellion. Completando una missione di avvistamento di animali e una serie di Fotografia naturalista otterrai rispettivamente la mappa del tesoro del villaggio bruciato e il Cappello Owanjila blu. Questo mese viene premiata la costanza: completare le sfide giornaliere per cinque giorni consecutivi ti farà ottenere il Soprabito Eberhart.

La Bandana con motivi rosso, bianco e blu, oltre al Cappello Covington, ai Pantaloni con legacci, al Gilet Ortega e ai Guanti da bosco fa il suo ritorno per un tempo limitato, fino al 29 luglio.

Nel frattempo, i Naturalisti che effettuano l'accesso entro il 29 luglio riceveranno 30 munizioni sedative, 3 Tonici mimeitici e un'Esca potente per predatori. Puoi riscattare anche uno sconto del 50% sulla Macchina fotografica avanzata creando un oggetto nel tuo accampamento durante questo mese.

RDO$ E PE DOPPI NELLE SERIE IN EVIDENZA

Prendi la mira e mettiti al riparo nelle Serie in evidenza di questo mese. La competizione è agguerrita, gli scontri a fuoco incessanti e le ricompense raddoppiate fino al 29 luglio:

2-8 luglio: Caccia all’uomo (Estrema)

9-15 luglio: Scorribanda (Estrema) e Bottino di guerra (Estrema)

16-22 luglio: Invasione (Estrema)

23-29 luglio: Corsa alle armi a squadre

RDO$, PE E ORO DOPPI NELLA MISSIONI VIA TELEGRAMMA

Chi è disposto a rischiare la vita e qualche arto, questo mese può ottenere guadagni aggiuntivi nelle missioni via telegramma. Apri un telegramma dalla borsa, dalla cassetta di sicurezza dell'accampamento o dal Menu giocatore e ottieni Oro, RDO$ e PE doppi fino al 29 luglio.

PE TRIPLI NEI COVI DELLE BANDE

Libera la frontiera dando la caccia ai banditi e sgombrando i covi delle bande per ottenere PE tripli durante le prossime quattro settimane.

ABITO ISPIRATO DALLA COMMUNITY: PATHFINDER NATURALIST DI JILLYBEANY

La YouTuber JillyBeany continua a stupirci con i suoi elegantissimi completi da pistolera. Stavolta ha creato abiti per specialiste e giocatori di ruolo, tra cui il Pathfinder - un abito perfetto per i Naturalisti più avventurosi che si adatta benissimo al tema ambientalista del mese. Riscatta gratuitamente i seguenti articoli presso i sarti aderenti o ordinandoli tramite il catalogo Wheeler, Rawson, and Co.: