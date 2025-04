GRIS | Neva - edizione da collezione in uscita per PlayStation 5 e Nintendo Switch

Due Capolavori. Una Collezione Indimenticabile.

GRIS | Neva — L’edizione da collezione presentata per PlayStation 5 e Nintendo Switch

L’esclusiva versione di Nomada Studio e Devolver Digital è preordinabile da ora. Nomada Studio e Devolver Digital, in collaborazione con U&I Entertainment per la distribuzione fisica, sono orgogliosi di svelare la splendida Edizione da Collezione di GRIS | Neva, tributo a due dei giochi più artisticamente visionari di sempre. Accuratamente realizzata in Europa, questa edizione fisica deluxe è una celebrazione della bellezza e delle emozioni date da un gameplay indimenticabile, e arriverà nei negozi per PlayStation 5 e Nintendo Switch in tutto il mondo questo autunno.

Contenuto dell’Edizione da Collezione

Immergiti nei mondi di GRIS e Neva con una collezione di oggetti fisici pensata per i fan più appassionati: ? Edizione fisica di GRIS e Neva – entrambi i giochi sono inclusi su supporto fisico, disco/cartuccia per PS5 o Nintendo Switch. ? Artbook di 168 pagine in edizione limitata rilegato con copertina rigida – Un viaggio dietro le quinte attraverso l'evoluzione visiva di GRIS e Neva. ? Colonna sonora su doppio vinile – Un magnifico set in vinile a doppia copertina con brani selezionati da entrambe le indimenticabili colonne sonore. ? Custodie Steelbook per ogni titolo – Due steelbook splendidamente progettate con i protagonisti del gioco.

? Stampa Esclusiva – Un'opera concettuale magnificamente composta che fonde la magia visiva di entrambi i titoli. ? Scatola da Collezione Deluxe – Una splendida scatola da esposizione di alta qualità, una vera e propria opera d'arte.

Un oggetto imperdibile per collezionisti e appassionati di narrazione artistica .

Che tu stia scoprendo per la prima volta queste avventure emozionanti o che stia rivisitandone la bellezza, questa Edizione da Collezione è il modo definitivo per vivere GRIS e Neva.

L'Edizione da collezione GRIS | Neva sarà rilasciata per PlayStation 5 e Nintendo Switch nei negozi europei il 26 settembre.