Scatena il caos: BATTLE CRUSH ora disponibile

Disponibile in 100 paesi con supporto cross-play su Nintendo Switch, Steam e dispositivi mobili

NCSOFT è lieta di annunciare che il suo nuovo gioco d'azione picchiaduro, BATTLE CRUSH, è ora disponibile in accesso anticipato. I giocatori di 100 paesi in tutto il mondo possono ora partecipare all'azione su Steam, Google Play, Apple App Store e Nintendo Switch, godendo del pieno supporto cross-play su tutte le piattaforme.

Il lancio dell'accesso anticipato prende il via con la prima stagione, "The Great Crush Era". I giocatori possono tuffarsi in tre entusiasmanti modalità di gioco:

Battle Royale , uno scontro tra 30 giocatori in cui solo uno emerge vittorioso. Battle Royale può essere giocato da solo o in squadre di tre.

Brawl , in cui scegli tre personaggi per combattere. La modalità Rissa offre opzioni di squadra per giocatore singolo e per due giocatori.

Duel, un intenso confronto 1v1.

Controlla l'ultimo trailer di BATTLE CRUSH qui: https://www.youtube.com/watch? v=8ocAeJ7pRQY

BATTLE CRUSH presenta 15 personaggi ispirati a figure mitologiche, ciascuno dotato di abilità d'azione uniche che aggiungono livelli di profondità strategica. I giocatori possono personalizzare i propri personaggi utilizzando la valuta di gioco guadagnata attraverso il gioco e i pass di battaglia.

Per celebrare il lancio di BATTLE CRUSH, è attualmente in corso un evento in-game che offre ai giocatori ricompense per essersi uniti alla battaglia. Questi premi includono la skin Freyja, un pacchetto di prova Premium Calixer e cinque immagini del profilo.