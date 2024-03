Il Beta test globale di BATTLE CRUSH di NCSOFT inizia oggi

NCSOFT ha appena lanciato la betaglobale del suo gioco ricco di azione BATTLE CRUSH. Il secondobeta test è stato avviato a mezzanotte del 21 marzo, 00:00 PT(ora del Pacifico), ore 8.00 italiane dello stesso giorno. Igiocatori di tutto il mondo, inclusa l'appassionata comunitàitaliana, sono caldamente invitati a unirsi e diventare unaparte fondamentale del viaggio di BATTLE CRUSH.

Nel mese di ottobre,NCSOFT ha dato il via al primo beta test globale di BATTLECRUSH. Questa volta, i test verranno ampliati per includere 97paesi tra Nord America, Europa, Asia e Sud-Est asiatico. Igiocatori di tutto il mondo possono tuffarsi nell'azione siasu PC (tramite Steam) che su dispositivo mobile (Android) finoalle 23:00 del 28 marzo PT, ore 7.00 CET del 29 marzo inItalia. In questo secondo betatest globale, i giocatori potranno sperimentare il gameplaypotenziato di BATTLE CRUSH, ora notevolmente migliorato grazieal feedback della prima beta. Gli aggiornamenti chiaveincludono un controllo migliorato del PC tramite tastiera emouse, un'interfaccia utente della lobby ridisegnata perun'interazione fluida, un sistema di ricompense aggiunto cherende la sconfitta dei nemici ancora più soddisfacente efacilita la difficoltà di gestione della resistenza. BATTLE CRUSH offre unemozionante picchiaduro d'azione in cui i giocatori combattonoper essere gli ultimi a sopravvivere su campi di battagliasempre più piccoli e pieni di nemici. Potrai sceglierepersonaggi a tua scelta tra vari dei e creature mitologiche,chiamati Calixer, per dominare l'arena e sopraffare i tuoinemici. Metti alla prova le tue abilità attraverso una vastagamma di Calixer, ognuno dei quali offre stili di gioco unicida esplorare. Abbatti i tuoi nemici e sii incoronatovittorioso nel clamore di una battaglia epica! Le caratteristicheprincipali includono: Azionedi combattimento strategico che utilizza controlli, terrenie oggetti semplici.

Campidi battaglia unici e varie modalità di gioco che supportanofino a 30 giocatori.

Personaggicon abilità d'azione uniche ispirate a leggende mitiche. Previsto per il rilascioglobale nella prima metà del 2024, BATTLE CRUSH è attualmentein sviluppo come titolo multipiattaforma, tra cui NintendoSwitch, Steam (PC) e dispositivi mobili.