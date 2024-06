Annunciata la data di uscita di BATTLE CRUSH di NCSOFT

NCSOFT è entusiasta di annunciarlo verrà lanciato il suo nuovo gioco d'azione picchiaduro BATTLE CRUSH Accesso anticipato il 27 giugno. Giocatori da 100 paesi in tutto il mondo potranno partecipare senza problemi all’azione su entrambi Piattaforme Steam e mobili, con supporto cross-play completo su tutti i dispositivi.

A partire da oggi, giocatori puoi pre-registrarti per BATTLE CRUSH e raccogliere un pacchetto di premi speciali. La preregistrazione è disponibile su Google Play, App Store e ufficiale di BATTLE CRUSH sito. Su Steam, quelli che lista dei desideri BATTLE CRUSH riceverà una serie di oggetti bonus inclusa la skin Freyja, un pacchetto di prova Premium Calixer e cinque immagini del profilo. I giocatori che si pre-registrano tramite il Il sito ufficiale riceverà anche la skin per armi Freyja come a oggetto bonus.

BATTLE CRUSH è in programma per svelare un nuovo trailer in occasione dell'attesissimo appuntamento annuale spettacolo di giochi, Summer Game Fest 2024. Evidenziando il gioco concetto e personaggi unici e presentando le sue ultime novità filmati di gioco, il nuovo trailer sarà trasmesso in live streaming durante la trasmissione del Summer Game Fest dallo YouTube Theatre di Los Angeles, Stati Uniti, a partire dalle 14:00 PT di oggi.

BATTLE CRUSH offre a emozionante picchiaduro d'azione in cui i giocatori combattono per essere l'ultimo in piedi su campi di battaglia sempre più piccoli, pieni con i nemici. Potrai scegliere un campione da vari personaggi giocabili, noti come Calixers, che vanno da dei a creature mitologiche e altre leggende metropolitane domina l'arena e sopraffa i tuoi nemici. Metti il ??tuo abilità messe alla prova attraverso diversi Calixer che offrono stili di gioco unici tra cui scegliere. Abbatti i tuoi nemici e sarai incoronato vittorioso nel calore di una battaglia epica!

Le caratteristiche principali includono: