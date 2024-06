NCSOFT rivela il nuovo trailer di BATTLE CRUSH

BATTLE CRUSH verrà lanciato in accesso anticipato il 27 giugno – Pre-registrati adesso per raccogliere i premi

NCSOFT ha rilasciato un nuovo trailer per il suo prossimo gioco d'azione picchiaduro BATTLE CRUSH. Il trailer è stato presentato durante il Summer Game Fest 2024 il 7 giugno.

Guarda il nuovo trailer di BATTLE CRUSH: https://youtu.be/yt7QhTKOj3o

Il nuovo trailer presenta i personaggi iconici di BATTLE CRUSH, ispirati a figure mitiche, che si scontrano in battaglie dinamiche. Ricco di vivaci animazioni 2D, il trailer dà vita ai tratti e alle abilità unici di ogni personaggio. Il filmato di gioco emoziona con intense battaglie in un campo di battaglia in continuo collasso, mostrando l'elemento centrale di BATTLE CRUSH.

BATTLE CRUSH verrà lanciato in accesso anticipato il 27 giugno. I giocatori di 100 paesi in tutto il mondo potranno unirsi all'azione senza problemi sia su Steam che sulle piattaforme mobili, con il supporto completo del cross-play su tutti i dispositivi.

Pre registrati per BATTLE CRUSH su: