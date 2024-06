Diletta Leotta e Loris Karius celebrano le nozze sull'isola di Vulcano - FOTO

In una cerimonia da sogno al Therasia Resort dell'isola di Vulcano, Diletta Leotta e Loris Karius hanno pronunciato il fatidico sì, circondati da amici e parenti. Il matrimonio, che si è svolto al tramonto di fronte al mare siciliano, ha visto la partecipazione di numerosi vip, tra cui Chiara Ferragni, Michelle Hunziker, Luca Argentero ed Elisabetta Canalis.

La sposa, con un elegante abito bianco dell'Atelier Emé, è stata accompagnata all'altare dal padre, mentre il calciatore tedesco l'aspettava emozionato. La cerimonia, seguita da un "white party" di benvenuto per gli ospiti, ha avuto come tema la piccola Aria, figlia della coppia, che ha compiuto un anno. Gli invitati hanno ricevuto gadget con la scritta "Aria d'amore" in onore della bambina.

Il matrimonio si è svolto in un'atmosfera intima e festosa, con Leotta che ha scelto di celebrare questo momento speciale nella sua terra d'origine, la Sicilia. La cerimonia religiosa ha visto la partecipazione di 160 invitati, creando un evento esclusivo e memorabile.